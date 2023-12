Cagliari, 04 Dicembre 2023 | Venerdì 8 dicembre, alle ore 16:30, il Centro Commerciale I Fenicotteri di Cagliari inaugura il più grande parco divertimenti della Sardegna: Wonderland!

È di pochi giorni la notizia che il lunapark Wonderland, il parco divertimenti della famiglia viaggiante più antica della Sardegna (famiglia Duville), ha conquistato il secondo posto nella prima competizione nazionale ai migliori lunapark mobili d’Italia, tra quelli con un minimo di 25 attrazioni. Per celebrarla, insieme ai numerosi visitatori che ogni anno scelgono l’animazione natalizia de I Fenicotteri, il Centro regala a tutti i suoi visitatori un’ora di giostre completamente gratuite: dalle ore 16:30 alle 17:30, del primo giorno di apertura.

Sarà una giornata di divertimento e condivisione, pensata per inaugurare ufficialmente la stagione delle festività fino all’Epifania: sono previste attrazioni per grandi e piccini, con novità esclusive, incluso tanto intrattenimento e buona animazione, mascotte e cosplay, feste a tema e street food, dj set e persino una suggestiva pista sul ghiaccio.

Si dà così il via a un mese di festa, pensato e gestito con l’obiettivo di stare bene insieme. Un progetto di benessere e divertimento in linea con gli obiettivi che animano tutti i Centri gestiti da Nhood, operatore immobiliare da sempre attento a creare luoghi in cui conoscenza, bellezza e momenti di piacevolezza si fondono, per allietare il tempo di tutti i cittadini.

“In Nhood il benessere delle nostre Persone è al centro di ogni nostro progetto. Per questo, oltre a offrire un programma sempre ricco di eventi e una galleria commerciale dall’ampia scelta di negozi, pensiamo a donare ai nostri visitatori, e più in generale a tutti i cittadini, una pausa di relax e divertimento in mezzo ai mille impegni quotidiani” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Un’occasione in più per recarsi presso il Centro Commerciale I Fenicotteri.

Wonderland sarà aperto tutti i giorni, con i seguenti orari: dalle ore 16:00 alle 22:00.

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato - una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

