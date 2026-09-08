Cagliari, troppi ristoranti? È scontro sul nuovo piano 

Mentre i vecchi negozi scompaiono, le attività legate alla ristorazione si moltiplicano, trasformando il centro storico di Cagliari. Un fenomeno apparentemente inarrestabile. In Municipio una mozione “bipartisan” apre il dibattito. Obiettivo: favorire le attività artigianali, integrando le norme del Piano urbanistico comunale. Con lo sguardo rivolto all’eccessiva presenza di tavolini all’aperto. La Fipe Confcommercio, spiazzata dalla proposta, è polemica: «Per le imprese servono certezze».
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