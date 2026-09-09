Cosa dicono le stelle per il 9 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete: Una decisione va presa senza continuare a rimandare. Fidatevi dell’esperienza maturata negli ultimi mesi.
Toro: Qualcuno al lavoro sta notando il vostro impegno. Non cercate applausi: saranno i fatti a parlare per voi.
Gemelli: La giornata invita a uscire dagli schemi. Una scelta insolita potrebbe rivelarsi proprio quella giusta.
Cancro: Sentite il bisogno di ritrovare un equilibrio che durante l’estate si era un po’ perso. Procedete con calma.
Leone: Un confronto diretto chiarisce un malinteso. Essere spontanei oggi paga molto più della solita diplomazia.
Vergine: Lasciate perdere ciò che non dipende da voi. Le energie vanno investite dove possono fare la differenza.
Bilancia: Un invito rompe la monotonia. Accettarlo potrebbe regalarvi un momento piacevole e anche inatteso.
Scorpione: Una strana sensazione vi accompagna fin dal mattino. Ascoltarla vi evita una scelta poco convincente.
Sagittario: La ripresa del lavoro o degli impegni richiede pazienza. Non pretendete troppo da voi stessi in questa fase.
Capricorno: Ogni tassello trova il suo posto. Continuate a costruire con metodo, senza lasciarvi distrarre da altro.
Acquario: Un’idea nata quasi per gioco inizia a prendere consistenza. Vale la pena svilupparla e vedere cosa succede.
Pesci: Cercate la compagnia delle persone che vi fanno stare bene: la leggerezza nasce anche dalle relazioni.