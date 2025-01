Sapevi che puoi risparmiare sulle bollette, guadagnare con l’energia rinnovabile e ricevere migliaia di euro grazie ai contributi europei? Tutto questo è possibile grazie a Semplicemente Comunità, l’associazione no profit che sta rivoluzionando l’energia in Sardegna.

Già attive in tutta l’isola, le nostre Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ti permettono di consumare energia pulita e ottenere vantaggi economici incredibili:

• Risparmi immediati sulla bolletta: chi consuma energia pulita può guadagnare fino al 10% del costo dell’energia ogni anno, accumulando migliaia di euro negli anni.

• Contributi PNRR per nuovi impianti: hai appena installato un impianto fotovoltaico? Puoi ricevere migliaia di euro in incentivi europei. Nessuno lo dice, ma ottenerli è semplice e non costa nulla.

Associarsi è gratis e bastano pochi minuti.

Non serve cambiare gestore o fare modifiche al tuo contatore. Con Semplicemente Comunità, hai tutto il supporto per accedere ai fondi del PNRR e diventare protagonista della transizione energetica, senza complicazioni.

E non finisce qui: con il nostro progetto “Piantala”, ogni passo verso l’energia pulita contribuisce anche alla riforestazione e alla tutela dei boschi della Sardegna, piantando alberi autoctoni per ridurre la CO2.

Non perdere questa occasione.

Iscriviti subito su www.semplicementecomunita.it e scopri quanto puoi risparmiare e guadagnare. Il futuro dell’energia è qui, e ti aspetta. Unisciti oggi stesso e condividi questa notizia con tutti.

Risparmia, guadagna e fai la differenza. Semplicemente Comunità: perché insieme è più semplice.

