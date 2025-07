«Grazie alla nostra battaglia e alla mobilitazione della comunità e dell’intero comparto imprenditoriale nautico, è stata sventata una grave ingiustizia. L’originaria volontà del Parco di Porto Conte di imporre una tassa sul mare pubblico, è stata ritrattata, prevedendo l’esenzione per tutti i diportisti di Alghero. È un primo, importante risultato ottenuto grazie alla mobilitazione della comunità, della pressione esercitata dentro e fuori le istituzioni». Michele Pais, consigliere comunale della Lega, commenta così l’ordinanza numero 4 relativa alla gestione dei campi-boe nel mare di Alghero.

«Inizialmente si voleva introdurre un’odiosa discriminazione – spiega Pais – facendo pagare l’ormeggio a tutti quei diportisti che, pur avendo l’imbarcazione ormeggiata ad Alghero, non risultano residenti nel comune. Parliamo anche di cittadini di Olmedo, Sassari, Uri, Ittiri, e altri centri vicini che vivono il nostro porto ogni giorno e che avrebbe avuto come conseguenza l'abbandono del porto di Alghero, con ripercussioni economiche gravissime. Una tassa assurda e inaccettabile, che siamo riusciti a far ritirare. Ora la gratuità è estesa a tutti coloro che hanno la barca ad Alghero. Una vittoria di civiltà e buon senso».

Dichiarazioni che non sono piaciute alla maggioranza che sostiene il sindaco Raimondo Cacciotto. Il Pd, infatti, ricorda che se oggi le forze politiche sono chiamate «a gestire le criticità di un progetto ormai in fase avanzata di attuazione, lo dobbiamo proprio a chi – negli anni passati – ha scelto di non vedere e non intervenire. Proprio l’ex presidente del Consiglio regionale, oggi consigliere comunale, ha avuto ogni occasione per affrontare il tema in modo strutturato, e non lo ha fatto. Oggi rivendica un risultato ottenuto nonostante il suo atteggiamento, non certo grazie ad esso».

Anche Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente non risparmia critiche. «Con una incredibile faccia tosta, il consigliere della Lega Pais continua a parlare del progetto boe come se fosse un problema generato da altri, dimenticando – o fingendo di dimenticare – che proprio i suoi consiglieri comunali, nella passata amministrazione, hanno votato e sostenuto il progetto che oggi crea disagio e malcontento tra i cittadini. Oggi, come presidente della Commissione Consiliare Ambiente, insieme ai colleghi della commissione, a tutta la maggioranza e al sindaco, stiamo lavorando con serietà per affrontare e rimediare ai danni ereditati dalle scelte scellerate della Lega». Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, infine, ricorda che fin dall'insediamento si è impegnato per risolvere una questione delicata, «ereditata dal centrodestra, che rischiava di compromettere seriamente l’attività nautica e turistica nella splendida area del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Ma alla fine siamo riusciti a smontare il piano scellerato della Lega, che avrebbe distrutto il sistema nautico algherese, penalizzando pesantemente un settore fondamentale per l’economia locale».

