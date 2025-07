Le piazze Marginesu e Garibaldi fresche di riqualificazione e pronte a tornare alla fruibilità da parte della Comunità, saranno il palcoscenico dell’edizione 2025 di Calici di Stelle. L’amministrazione comunale ha predisposto un ricco programma di eventi e degustazioni che coinvolgerà cantine, produttori, attività locali e artisti, in un percorso diffuso di animazione culturale ed enogastronomica. Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina al Palazzo Baronale dal sindaco Fabrizio Demelas, l’assessore al Turismo, Cultura, Attività produttive e Spettacolo, Federico Basciu, e dalla presidente della Commissione Attività produttive Antonella Pintus, che hanno illustrato le novità e le iniziative che accompagneranno, già a partire dal mese di luglio, questa nuova edizione, in attesa dell’evento clou, in agenda sabato 9 agosto.

Il tradizionale appuntamento itinerante di “Calici di Stelle”, sarà preceduto, come ormai di consueto, dalla rassegna “Aspettando Calici di Stelle”, che prenderà il via venerdì 18 luglio con la prima serata di “Calici in Cantina”, ospitato alle Tenute Dettori, per spostarsi poi venerdì 25 luglio alla cantina Nuraghe Crabioni: due serate di degustazione in scenari incantevoli, tra vigneti affacciati sul mare e tramonti spettacolari sul Golfo dell’Asinara. Nell’ambito delle iniziative di promozione territoriale legate all’evento principale, nuovo appuntamento, in questa edizione, con “Calici in Spiaggia”, in calendario venerdì 26 luglio 2025, lungo la fascia costiera. Una serie di attività commerciali sul mare - Chicco Bar, QResort, Pedi Freddu Ristobar, Nord Ovest e Baia Cuggoni, proporrà una selezione di vini delle cantine partecipanti a “Calici di Stelle”, in abbinamento piatti o aperitivi dedicati. Un’esperienza diffusa tra gusto, accoglienza e paesaggio, per celebrare il territorio tra le luci del tramonto e il suono del mare. Sabato 9 agosto l’evento centrale, “Calici di Stelle 2025”: “Notte di vino, note di stelle” sarà il filo conduttore della serata, con il ritorno dello spazio di osservazione delle stelle guidato dalla Società astronomica Turritana. L’evento itinerante coinvolgerà le vie del centro storico e gli angoli più suggestivi della con un percorso del gusto, arricchito da intrattenimento musicale e artistico. La serata si aprirà alle 20.30 con il tradizionale brindisi inaugurale nella corte del Palazzo Baronale, con il sindaco Fabrizio Demelas, l’amministrazione comunale tutta, e alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Il momento sarà accompagnato dalle voci del Coro Polifonico Santa Croce, e dalla sfilata firmata dalle stiliste Antonella Fini e Paola Sartirio, che porteranno in passerella le loro collezioni. In chiusura, alle 20:45, la performance del musicista Valerio Battaglia. Avrà così inizio lo spettacolo diffuso, che vedrà le band esibirsi in diversi punti della città. dal piazzale della Stazione al distributore Esso, passando per via Ciusa, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, piazza Marginesu, il Palazzo Baronale, piazza Cavour, via Marconi, piazza Sant'Agostino, piazza Bonfigli, viale Umberto e piazza San Pantaleo. Il centro della città sarà impreziosito dalle installazioni artistiche realizzate dai bambini e dal personale della Biblioteca comunale. Le cantine Lungo il percorso saranno posizionati gli stand delle sei cantine protagoniste di questa edizione. Con il carnet di degustazione si potranno gustare i vini della Cantina Sorso Sennori, Corona Ruja, Cantina Nuraghe Crabioni, Azienda vitivinicola Schintu, e Tenute Dettori.

