Per tutto il mese di ottobre va in scena la prevenzione femminile oncologica, con esami sia nell’ospedale San Martino che nei territori della provincia, a cura della ASL 5 di Oristano.

Da mercoledì 14 a venerdì 16 al nosocomio oristanese si potranno effettuare le mammografie gratuite in Radiologia, proprio per favorire la salute femminile con la necessaria prevenzione. Nelle case di comunità invece si potranno effettuare i Pap test e la vaccinazione contro l’Hpv, fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina.

Gli esami sono dedicati alle donne tra i 40 e i 49 anni, fascia d’età non inclusa negli screening oncologici per l’esecuzione di mammografie gratuite. «È un esame fondamentale per la prevenzione del tumore del seno, in una fascia d’età in cui la prevenzione può davvero fare la differenza. La diagnosi precoce può salvare la vita», precisa la direttrice della struttura di Radiologia Graziella Agus. L’accesso all’esame sarà esclusivamente su prenotazione: per sottoporsi alla mammografia, le donne potranno prenotarsi al numero 0783 317300, fino a domani martedì 13 ottobre, dalle 8 alle 19.

Il pap test gratuito sarà dedicato alle donne fra i 25 e i 64 anni, mentre il vaccino contro l’Hpv sarà offerto gratuitamente alle donne fra gli 11 e i 30 anni. Sarà possibile accedere direttamente, senza prenotazione, portando la tessera sanitaria.

Case della comunità:

Santu Lussurgiu: martedì 13 ottobre, dalle 15 alle 17.

Tramatza: mercoledì 21 ottobre, dalle 14.45 alle 17.

Samugheo: mercoledì 28 ottobre, dalle 14.45 alle 17.

Ghilarza: mercoledì 4 novembre, dalle 15.00 alle 18.

Laconi: sabato 7 novembre, dalle ore 8.45 alle 13.

Bosa: lunedì 19 ottobre, mercoledì 21 ottobre, lunedì 23 novembre, dalle 15 alle 18.

Gli open day dei Pap test e vaccino contro l’Hpv all’ospedale sono in programma invece per due venerdì di seguito il 16 e 23 ottobre, dalle 14 alle 19, e sabato 17 e 24 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.

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