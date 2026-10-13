La letteratura, la natura e un omaggio a Grazia Deledda, nel centenario del Premio Nobel, saranno al centro della terza edizione di «Luras in Fabula», la mini fiera del libro in programma dal 16 al 18 ottobre. Organizzata dall’associazione culturale Parole nel Vento, in collaborazione con le librerie Giunti al Punto e la Biblioteca di Luras, la manifestazione propone tre giornate di incontri con autori, presentazioni e attività per bambini.

L’inaugurazione è prevista venerdì 16 ottobre, alle 16.30, nello spazio espositivo di via Nazionale. Alle 17, in piazza del Rosario, sarà presentato il volume «Flora endemica della Sardegna», con Gianluigi Bacchetta, docente dell’Università di Cagliari, ed Emanuele Farris, dell’Università di Sassari. Modererà il naturalista Alessandro Ruggero. Sabato 17, apertura della fiera alle 9.30. Alle 10, a Palazzo Tamponi Perantoni, laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, intitolato «La notte degli spiriti e delle lanterne», con letture e realizzazione di ghirlande autunnali. Nel pomeriggio, nell’aula consiliare, alle 16.30 Davide Piras presenterà «Femmenella», con Franco Curreli, mentre alle 18.30 Valeria Usala parlerà del romanzo «Nelle case degli altri», con G. Forteleoni. Domenica 18, dopo l’apertura delle 9.30, spazio a Grazia Deledda. Alle 16, nel locale espositivo di via Nazionale, Rosita Giannottu, docente di Lettere al liceo di Tempio Pausania, ricorderà la scrittrice nell’incontro «Cara Grazia». Alle 17.30, nell’aula consiliare, Silvia Sanna presenterà «Grazia Deledda. Il cuore scalzo», con A. M. Corda e Rosita Giannottu.

La manifestazione si concluderà alle 20, dopo tre giornate nelle quali il centro di Luras diventerà un luogo d’incontro tra scrittori, lettori e nuove generazioni.

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