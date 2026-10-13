Rogo in uno chalet di montagna: il proprietario trovato morto carbonizzatoI vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare le fiamme
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Un uomo, di 60 anni, è morto nell'incendio divampato la notte scorsa in uno chalet adibito a uso abitativo ad Aupa di Pontebba, in provincia di Udine. Il corpo carbonizzato del proprietario è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme con più squadre, provenienti da Tarvisio, Pontebba e Gemona.
L'allarme è stato dato da un vicino che ha visto le fiamme e sentito esplosioni verificarsi all'interno dello stabile. Sull'accaduto indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine.
L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per l'esecuzione dell'autopsia, per chiarire le cause del decesso.
I vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto.
(Unioneonline)