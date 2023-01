Un’agenzia di onoranze funebri è un'impresa che si occupa di fornire tutti gli elementi necessari per realizzare una cerimonia funebre. Oltre ad organizzare il funerale, ci sono anche una serie di attività ad esso collegate che vanno gestite in tempi brevi e con la massima serietà.

Questa tipologia di lavoro non potrà mai andare in crisi, ma ha subito dei cambiamenti nel corso del tempo. Negli ultimi anni il settore delle onoranze funebri è stato liberalizzato e abbiamo assistito a un aumento delle agenzie che svolgono questo servizio, che sono passate da 3000 a più di 6000.

Di conseguenza è aumentata anche la concorrenza, a volte a discapito della qualità, estremamente necessaria vista la delicatezza del contesto. Sono cambiate anche le tipologie di richieste: se prima per un funerale si tendeva a spendere anche un po’ di più, adesso vengono celebrate cerimonie sobrie, con pochi fiori e bare meno pregiate, oppure si richiede il servizio di cremazione, più semplice e in alcuni casi economico, come fanno notare le stime del costo delle cremazioni 2023 secondo Lastello.

Vediamo in cosa consiste il lavoro delle onoranze funebri e quali sono i servizi che offrono.

Cosa fa un'agenzia funebre

La maggior parte delle onoranze funebri è composta da piccole imprese a gestione familiare, in grado di prestare un servizio complicato, soprattutto dal punto di vista umano. Non è facile neanche per gli operatori affrontare alcune situazioni drammatiche ed è necessario avere un'estrema sensibilità ed essere in grado di gestire l'emotività e l'aspetto psicologico.

Il servizio svolto deve essere impeccabile e garantire la massima serietà, le onoranze funebri per operare, necessitano di una licenza statale e gli operatori devono conseguire una qualifica professionale o seguire un corso di formazione adeguato. Inoltre questo lavoro comporta il fatto di non avere orari né giorni di vacanza, fare programmi diventa impossibile e lo stress potrebbe essere notevole.

I servizi offerti

Le onoranze funebri sono in grado di offrire un servizio completo di tutti gli aspetti necessari a celebrare un funerale, affiancando la famiglia del defunto fino alla sepoltura della salma. Vediamo quali sono i servizi offerti:

il trasporto della salma dall'ospedale o dall'abitazione fino all'agenzia funebre;

della salma dall'ospedale o dall'abitazione fino all'agenzia funebre; la vestizione del defunto;

del defunto; l'allestimento della camera ardente ;

; la cura del servizio floreale ;

; la realizzazione e l'affissione dei manifesti funebri ;

; la gestione delle pratiche burocratiche necessarie per lo svolgimento del funerale;

necessarie per lo svolgimento del funerale; proposta di diversi arredi mortuari ;

; messa a disposizione di diverse automobili tra cui scegliere;

tra cui scegliere; il trasporto nel cimitero;

nel cimitero; il servizio di portantino funebre ;

; la scelta fra le diverse tipologie di funerale : laico o religioso;

: laico o religioso; la sepoltura ;

; la cremazione , con la possibilità della tumulazione delle ceneri;

, con la possibilità della tumulazione delle ceneri; il servizio di catering post-cerimonia.

È inoltre possibile pianificare il proprio funerale in anticipo oppure richiedere di realizzare opere d'arte funeraria secondo ogni esigenza.

Il lavoro delle onoranze funebri, come abbiamo visto, non è semplice; il servizio che svolgono è completo di tutti gli aspetti di cui il defunto e la sua famiglia possono avere bisogno. Organizzare una cerimonia funebre richiede serietà e professionalità; ci sono tanti fattori da considerare, da trattare con la massima sensibilità per riuscire a soddisfare i clienti.

