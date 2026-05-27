Il 30 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, un’occasione dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una patologia cronica che coinvolge milioni di persone nel mondo e all’importanza della ricerca scientifica.

Anche Alghero aderisce all’iniziativa: nella serata del 30 maggio il Forte della Maddalena sarà illuminato di rosso, colore simbolo della campagna internazionale promossa in occasione della giornata.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi e azioni promossi in Italia e nel mondo per accendere l’attenzione sui temi dell’inclusione, del supporto alle persone con sclerosi multipla e del sostegno alla ricerca.

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