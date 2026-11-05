Il primo appuntamento dell'iniziativa promossa dall'Agenzia Forestas è fissato per il 7 e 8 novembre 2026 a Seui, complesso forestale di Montarbu.

Un bosco stilizzato composto da sette chiome d’albero e sette cerchi in calde sfumature di verde, custodito all'interno di un abbraccio primordiale: è questo il cuore visivo e simbolico di "Forestas Insieme - Festival delle foreste sarde" - la nuova grande iniziativa promossa dall’Agenzia Forestas.

Il logo racchiude una metafora profonda: il gesto protettivo di una madre verso la vita che nasce si fonde idealmente con la cura che la Sardegna rivolge al proprio patrimonio naturale.

Il numero sette richiama i Servizi Territoriali dell’Agenzia e i sette luoghi-chiave che faranno da cornice all'evento. L’iniziativa è l’evoluzione dello storico format "Foreste Aperte" e si raccorda con la mission istituzionale: tutela, gestione sostenibile, prevenzione degli incendi e conservazione della biodiversità, ma anche sviluppo dell’ambiente e del territorio come risorsa economica, attrattore turistico, valore ambientale.

Guidato da quattro chiavi di lettura - Incantamento, Fecondità, Condivisione e Pratiche generative - e coerente con la Carta dei princìpi per i Demani Forestali Regionali, il Festival invita cittadini e visitatori a rallentare, respirare l’aria pulita, comprenderne il valore. Il bosco non va soltanto percorso lungo i sentieri della Rete Escursionistica della Sardegna (RES) curata da Forestas - il bosco va compreso e ascoltato, cogliendone gli equilibri ecologici e il legame profondo con la storia delle comunità locali.

Il weekend di partenza: 7 e 8 novembre a Seui (Montarbu)

Tra lecci secolari, sughereti rigogliosi, ruscelli cristallini e suggestive testimonianze nuragiche incastonate tra i boschi e mimetizzate dal muschio che torna al verde naturale in autunno, il primo appuntamento del Festival proporrà una due giorni che uniscono conoscenza, movimento e cultura del territorio.

Il sabato 7 novembre, il Centro polivalente Is Minadoris ospiterà, alle ore 16, il convegno intitolato «La foresta come infrastruttura ecologica e culturale dell'Ogliastra» per parlare di flora e fauna selvatica, fino al paesaggio e all'educazione ambientale sostenibile. Interverranno tecnici dell'Agenzia Forestas, esperti e rappresentanti delle comunità locali.

In programma anche una mostra naturalistica sulla biodiversità e sulla fauna della foresta di Montarbu.

Domenica il punto di riferimento sarà proprio il bosco di Montarbu, raggiungibile da Anulù attraverso il servizio navetta previsto per i partecipanti. Qui cominceranno le attività della giornata: si potrà scegliere di seguire uno degli itinerari di trekking proposti e differenziati per livelli di difficoltà e tempi di percorrenza. Alcuni percorsi risaliranno lungo il Rio Ermolinus fino alla cima di Margiani Pubusa, altri accompagneranno i partecipanti alla scoperta di due lecci monumentali, testimoni silenziosi della vita del bosco. Per chi preferisce le due ruote sono previste anche escursioni in mountain bike lungo le piste forestali, in un ambiente ricco di fauna selvatica. La meraviglia della foresta si potrà conoscere anche attraverso esperienze meno dinamiche: sessioni di yoga e meditazione, attività di tiro con l'arco e laboratori dedicati all'ambiente.

Una parte del programma si rivolge soprattutto al pubblico dei più piccoli, con giochi e percorsi didattici creati proprio per avvicinarli alla biodiversità e agli equilibri degli habitat naturali. Interessante sarà anche il laboratorio linguistico dedicato alle parole sarde della foresta per un un viaggio alla scoperta del lessico naturalistico dell'Ogliastra che richiama e valorizza il rapporto tra lingua, ambiente e identità locale.

Accanto alle attività nel bosco, ci sarà spazio anche per le produzioni e le tradizioni di Seui, con degustazioni di prodotti tipici, stand dell'artigianato e altre realtà produttive del territorio. La giornata sarà, inoltre, accompagnata da un momento musicale affidato a un quintetto di fiati. Anche il Museo naturalistico della Foresta di Montarbu aprirà ai visitatori, con ingresso libero.

Tutte le iniziative sono gratuite, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Informazioni, programma e iscrizioni sono disponibili su Forestas Insieme.

Tutte le iniziative sono gratuite, con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Informazioni, programma e iscrizioni sono disponibili su Forestas Insieme.

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