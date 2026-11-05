Sgombero del centro Askatasuna a Torino, arresti dopo gli scontriOperazione della polizia di Torino, coinvolte anche persone di altre città
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La polizia di Stato sta eseguendo dalle prime ore di questa mattina una serie di misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti indagati, a vario titolo, per reati commessi durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio 2026 contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino.
Alcuni dei destinatari dei provvedimenti risiedono fuori dal capoluogo piemontese. L'ordinanza, emessa dal gip di Torino, prevede misure di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora e obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
(Unioneonline)