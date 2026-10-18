Dalla nascita a Olbia nel 2008 alla crescita regionale e internazionale: oggi l’azienda amplia il proprio raggio d’azione con due nuove sedi, a Milano e a Rovereto, osserva i mercati, mantenendo al centro la conoscenza del territorio e la qualità dell'offerta. Quando si sceglie la Sardegna per acquistare una casa, spesso si sceglie molto più di una proprietà. Nel caso di una residenza di pregio, poi, la compravendita porta con sé aspettative, esigenze e prospettive differenti, che richiedono competenza, ascolto e una conoscenza approfondita del territorio.

Con questa consapevolezza inizia il suo cammino l'azienda Brili Servizi Immobiliari, una realtà nata a Olbia quasi vent'anni fa e cresciuta nel tempo fino a intensificare la propria attività dalla Gallura al resto dell'isola, affacciandosi anche al mercato nazionale e internazionale. Un’evoluzione che ha, poi, determinato la creazione di Brilas – Living in Luxury, la divisione dedicata agli immobili di particolare pregio, e che oggi entra in una fase di promettenti prospettive di sviluppo. Le due nuove sedi di Rovereto e Milano rappresentano un passaggio essenziale di un percorso che si è fortificato grazie a innovativi accordi commerciali e relazioni con operatori italiani e internazionali.

Dalla Gallura al resto della Sardegna

«Brili Servizi Immobiliari nasce come agenzia di intermediazione nel 2008», racconta il fondatore Lino Mura. «Da 18 anni siamo presenti nella città di Olbia, in Gallura in generale, con un interesse che nel tempo si è consolidato anche su tutta la Regione, andando a intermediare proprietà nel Sassarese, ma anche nella città di Cagliari», prosegue. Il nord-est dell’isola racchiude delle realtà profondamente diverse: Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, Golfo Aranci, Porto Cervo, Porto Rotondo, Palau e La Maddalena sono luoghi vicini sulla carta, ma diversi per paesaggio, servizi, missione turistica, caratteristiche delle proprietà e domanda.

Queste specificità fanno la differenza quando si propone una dimora che manifesta da subito un legame con il luogo che abita. «Fin dall’inizio – spiega Mura – avevamo un progetto già definito nelle strategie di crescita sul mercato e orientato a coprire un segmento in netta evoluzione». Una scelta che, negli anni, ha portato l’azienda a consolidarsi. «Ciò che ci ha portato oggi a essere stimati e apprezzati dai nostri clienti è la serietà e la professionalità con cui abbiamo sempre portato avanti ogni singola trattativa e ogni singola operazione immobiliare che ci ha visto coinvolti». Con il tempo, anche le richieste della clientela sono mutate, soprattutto, in relazione all'interesse verso gli immobili di pregio e la sempre maggiore presenza di acquirenti internazionali. Brilas – Living in Luxury è pensata in virtù di una fascia superiore alle altre, rivolta al mercato di prestigio nell’isola. «Abbiamo raccolto la richiesta che arriva dal mercato internazionale, quella di poter avere e proporre nei mercati di riferimento degli immobili di pregio.

La Costa Smeralda ha fatto da traino, ma ormai è tutta la Sardegna che ha questo tipo di esigenza e di richiesta», sottolinea Mura. «La differenziazione che facciamo si basa sul metodo scelto per promuovere l’immobile, ma non sul servizio offerto ai singoli clienti», precisa Mura. «La nostra agenzia ha un punto fermo: i clienti sono tutti importanti ed è per questa ragione che il servizio che offriamo è sempre di massima qualità, al di là del valore dell’immobile». Per Brili-Brilas, la strategia d'azione si definisce su aspetti personalizzati per ogni dimora: fotografie e video professionali, testi originali, presentazione digitale e strumenti di comunicazione servono a raggiungere un pubblico definito e a restituire alla proprietà un’immagine coerente con le sue caratteristiche. Per questa ragione Brili collabora con studi tecnici specializzati e segue il cliente dalla valutazione fino alla documentazione, agli aspetti contrattuali e al rogito notarile.

Milano e Rovereto come ponte verso nuovi mercati

In questa progressiva fase di crescita, Milano e Rovereto entrano nel progetto Brilas come nuovi punti strategici di collegamento con un ecosistema nel quale si concentrano investment funds, operatori finanziari, developer, family office e grandi gruppi del real estate. Questa nuova tappa rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso iniziato circa dodici anni fa con Algebris Investments, esperienza che ha consentito prima a Brili e successivamente a Brilas di confrontarsi con dinamiche sempre più evolute, poste all’intersezione tra real estate market e financial market, sviluppando competenze nella gestione di operazioni immobiliari complesse e nel rapporto con investitori istituzionali. Un percorso caratterizzato da esperienze di particolare valore e da real estate transactions che hanno rappresentato un importante fattore di sviluppo per la Gallura e, più in generale, per la Sardegna. Tra queste assume particolare rilievo il recupero dell’Hotel Pozzo Sacro, restituito alla città di Olbia come patrimonio economico e ricettivo dopo il fallimento della precedente società proprietaria: un esempio concreto di asset recovery e real estate value creation, capace di riportare sul mercato un asset di rilevanza strategica per il territorio.

L’esperienza maturata con Algebris ha progressivamente portato Brilas a operare su scala nazionale, con una particolare attenzione al settore dell’hospitality real estate e alle opportunità connesse alla valorizzazione di strutture alberghiere e immobili a destinazione turistica. In questa direzione si inserisce il progetto di Rovereto, concepito come presidio strategico per il Trentino-Alto Adige e per l’area del Lago di Garda, uno dei territori italiani caratterizzati da elevate performance nel settore turistico e nella real estate value appreciation. Un mercato nel quale qualità dell’offerta, attrattività internazionale e capacità di generare valore nel medio-lungo periodo rappresentano elementi fondamentali nelle strategie di investimento. Milano e Rovereto rispondono quindi a un obiettivo preciso: essere presenti nei mercati e nei network nei quali è possibile dialogare direttamente con investitori, developer e interlocutori strategici, intercettare nuove investment opportunities, seguire da vicino l’evoluzione del settore e sviluppare operazioni capaci di coniugare investment strategy, asset management e value creation. Una crescita che rafforza il posizionamento dell’azienda e che, proprio attraverso questa rete di relazioni e competenze, può generare importanti ricadute anche per la Sardegna. L’obiettivo è creare un collegamento sempre più diretto tra il territorio e capitali interessati a progetti immobiliari di qualità, privilegiando iniziative sostenibili e capaci di produrre valore nel lungo periodo secondo una logica di sustainable real estate development. In questa visione, lo sviluppo immobiliare non può prescindere dalla tutela dell’ambiente, dell’identità culturale e delle tradizioni della nostra Isola.

La capacità di attrarre capitali deve accompagnarsi a una selezione rigorosa degli investimenti, orientata alla qualità degli interventi e alla loro integrazione con il territorio. Lo sguardo di Brilas si estende inoltre verso altre aree italiane caratterizzate da una forte tourism-driven real estate demand, con particolare interesse per Toscana, Puglia e Campania, oltre a Roma, mercato che per dimensioni, caratteristiche e capacità di attrarre capitali nazionali e internazionali costituisce uno dei principali riferimenti del panorama immobiliare italiano. Si delinea così una strategia di crescita fondata su networking, market intelligence, deal sourcing e investment opportunities, con l'obiettivo di ampliare la presenza nazionale di Brilas e, allo stesso tempo, mettere competenze, relazioni e capitali al servizio di operazioni immobiliari capaci di creare valore per gli investitori e per i territori nei quali vengono sviluppate.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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