Un nuovo spazio dedicato all'accoglienza, al raccoglimento e al ricordo sta per aprire le sue porte nel cuore di Cagliari. L'Agenzia Funebre Don Bosco, guidata dalla famiglia Ligas, si prepara a inaugurare una nuova sede di oltre 250 mq in via Sonnino, all'angolo con via San Lucifero, ampliando così la propria presenza in città e affiancando la storica sede di piazza Giovanni XXIII, ai civici 63/65.

Un progetto che prende forma attraverso un percorso di crescita graduale, fatto di scelte mirate e investimenti concreti, con l'obiettivo di offrire alle famiglie un ambiente nel quale affrontare il momento del lutto con la necessaria serenità e riservatezza.

La nuova struttura nasce da un attento lavoro di progettazione, sviluppato con il contributo di architetti e ingegneri per coniugare funzionalità, eleganza e comfort. Gli spazi saranno ampi e accoglienti, studiati per garantire tranquillità e discrezione, nel rispetto delle diverse sensibilità e delle esigenze di chi si trova ad affrontare la perdita di una persona cara.

Eleganza, gentilezza, sobrietà, trasparenza, umiltà e rispetto sono i principi che accompagnano da sempre l'attività dell'Agenzia Funebre Don Bosco e che trovano espressione anche in questa nuova iniziativa.

Inoltre, l'apertura ormai programmata e imminente della Sala Del Commiato e della Casa Funeraria rappresenta un ulteriore passo nel percorso dell'azienda, che continuerà a garantire i propri servizi di onoranze funebri, previdenza funeraria, dispersione e affidamento delle ceneri, progettazione di lapidi, fioricoltura, necrologi e disbrigo delle pratiche burocratiche.

Con la nuova casa funeraria, la famiglia Ligas intende offrire alla città un luogo in cui gli spazi e l'attenzione alle persone possano contribuire a rendere meno difficile un momento particolarmente delicato. Un ambiente pensato per accompagnare le famiglie con discrezione, professionalità e rispetto, dando continuità a un impegno costruito nel tempo.

Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco

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