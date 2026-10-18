Acquistare un immobile per metterlo a reddito non significa semplicemente diventare proprietari di un appartamento. Il vero obiettivo è trasformarlo in una fonte di entrate. È da questa idea che nasce il Metodo Inquilino Sicuro di NP IMMOBILIARE: un servizio incluso gratuitamente per chi acquista un appartamento dall’azienda e pensato per accompagnare il cliente anche nella ricerca dell’inquilino.

Perché una persona che vuole acquistare un immobile da mettere a reddito dovrebbe scegliere NP IMMOBILIARE?

Perché il nostro lavoro non termina con la vendita. Quando una persona acquista un immobile come investimento, il suo vero obiettivo non è possedere una casa in più, ma ottenere una rendita. Per questo abbiamo costruito il nostro modello partendo dal risultato finale del cliente: vogliamo accompagnarlo dall’acquisto fino alla fase in cui l’immobile viene concretamente messo a reddito.

È da questa filosofia che nasce il Metodo Inquilino Sicuro?

Esattamente. Ci siamo resi conto che esiste una distanza tra acquistare un appartamento e riuscire effettivamente a metterlo a reddito. Molte persone vogliono investire nel mattone, ma non hanno tempo o esperienza per analizzare il mercato delle locazioni, promuovere l’immobile, gestire le richieste e ricercare il potenziale inquilino. Il Metodo Inquilino Sicuro nasce per colmare questa distanza: non vogliamo semplicemente consegnare le chiavi, ma accompagnare il cliente verso l’obiettivo per cui ha acquistato, cioè generare una rendita mensile.

Come funziona concretamente il Metodo Inquilino Sicuro?

Il percorso inizia già nella progettazione degli appartamenti, perché distribuzione degli spazi, dimensioni e funzionalità vengono valutate anche pensando alla possibile destinazione dell’immobile. Dopo l’acquisto, supportiamo il cliente nella promozione e nella ricerca e selezione del potenziale inquilino. L’obiettivo è creare un percorso completo: acquisto, consegna e messa a reddito.

Questo servizio ha un costo aggiuntivo per l’acquirente?

No. Il Metodo Inquilino Sicuro è gratuito ed è incluso per i clienti che acquistano da NP IMMOBILIARE e desiderano utilizzare il nostro supporto per la messa a reddito. Se una persona si affida a noi proprio per acquistare un appartamento da affittare, riteniamo coerente accompagnarla verso quell’obiettivo, invece di considerare concluso il nostro lavoro al momento del rogito.

Quindi il vostro prodotto non è soltanto l’appartamento?

Esatto. L’appartamento è il punto di partenza, ma per chi investe è uno strumento attraverso il quale raggiungere un obiettivo. Se il cliente ci dice “voglio ottenere una rendita mensile”, vogliamo accompagnarlo proprio verso quel risultato. È questa la filosofia del nostro metodo: non limitarci alla compravendita, ma guardare a ciò che il cliente vuole realmente ottenere dal proprio immobile.

Ci raccontate qualche caso concreto in cui avete applicato il Metodo Inquilino Sicuro?

Un primo esempio riguarda un imprenditore che ha acquistato da noi un bilocale in Via Rossini, a Cagliari, con l’obiettivo di metterlo a reddito. Attraverso il nostro lavoro è stato individuato un manager di una nota banca e ad oggi l’immobile genera per il proprietario un’entrata di 1.090 euro al mese.

Un altro caso riguarda un cliente di Bologna che ha acquistato un nostro bilocale in Via Puccini, sempre a Cagliari. L’alloggio viene utilizzato per ospitare alcuni piloti dell’aeronautica in trasferta a Cagliari. Il canone è di 1.200 euro al mese.

Sono risultati relativi a queste specifiche operazioni e non rappresentano necessariamente il rendimento di ogni appartamento. Ogni operazione va valutata caso per caso, in base all'immobile, al prezzo di acquisto e al mercato delle locazioni.

Quanto conta la tipologia di appartamento quando l’obiettivo è ottenere una rendita?

Moltissimo. Quando progettiamo immobili destinati anche al mercato delle locazioni, cerchiamo di ragionare dal punto di vista di chi dovrà abitarli. È uno dei motivi per cui realizziamo frequentemente monolocali, bilocali e trilocali funzionali. Chi compra per investimento deve separare il proprio gusto personale dalle esigenze del mercato. La domanda non dovrebbe essere soltanto “Piace a me?”, ma soprattutto “Per quale tipologia di inquilino può essere interessante?”.

Il vostro metodo riguarda esclusivamente chi compra per investimento?

Il Metodo Inquilino Sicuro è pensato per chi vuole mettere a reddito l’immobile, ma i principi di NP IMMOBILIARE valgono per tutti i nostri acquirenti. Che una persona stia comprando per investimento o per andarci a vivere, parliamo comunque di una decisione economicamente importante. Per questo alla base del rapporto vogliamo che ci siano sempre etica, rispetto e trasparenza.

Il Metodo Inquilino Sicuro può avvicinare all’immobiliare anche chi non ha esperienza nel settore?

Certamente. Ci sono imprenditori, professionisti e risparmiatori interessati ad acquistare un appartamento da mettere a reddito, ma che non vogliono dedicare il proprio tempo alla promozione dell’immobile e alla ricerca dell’inquilino. Noi mettiamo a disposizione la struttura e l’esperienza sviluppate quotidianamente sul mercato per rendere questo percorso più semplice.

Cosa significa concretamente parlare di etica nel settore immobiliare?

Significa comprendere la responsabilità che abbiamo nei confronti di chi ci affida una parte importante dei propri risparmi. Per noi significa essere chiari, rispettare gli accordi e costruire un rapporto che non sia finalizzato esclusivamente alla firma. Vogliamo che chi acquista da NP IMMOBILIARE rimanga soddisfatto non soltanto dell’appartamento, ma anche del modo in cui è stato seguito e trattato.

Uno degli aspetti sui quali insistete maggiormente è l’assistenza post-vendita. Perché?

Perché essere disponibili prima di una vendita è semplice. La vera differenza si vede anche dopo. Per noi la consegna delle chiavi non significa che il cliente smetta di essere un nostro cliente. Se successivamente emerge un problema relativo all’immobile, vogliamo che sappia di poterci contattare e trovare qualcuno disposto ad ascoltare e ad attivarsi per individuare una soluzione. È nel post-vendita che si dimostra se l’attenzione mostrata prima dell’acquisto era soltanto commerciale oppure rappresenta realmente il modo di lavorare dell’azienda.

Qual è, allora, la vera filosofia che c’è dietro NP IMMOBILIARE?

Partire dall’obiettivo del cliente e non fermarsi alla vendita. Per chi acquista la propria casa significa essere seguito durante il percorso e poter contare su NP IMMOBILIARE anche dopo la consegna. Per chi investe significa fare un passo ulteriore: acquistare l’appartamento e, attraverso il Metodo Inquilino Sicuro incluso gratuitamente, essere accompagnato verso l’obiettivo per il quale quell’immobile è stato acquistato.

Non vogliamo essere semplicemente l’azienda che consegna le chiavi di un appartamento. Vogliamo essere il partner che accompagna il cliente dall’acquisto fino all’obiettivo finale: la rendita mensile.

Come contattare NP IMMOBILIARE SRL?

Per conoscere gli appartamenti disponibili e scoprire il Metodo Inquilino Sicuro è possibile contattare NP IMMOBILIARE Srl al 347 2734611, scrivere a immobiliareperra@gmail.com oppure visitare il sito www.nicolaperraimmobiliare.it

Informazione promozionale a cura di NP IMMOBILIARE

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