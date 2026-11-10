La ricerca musicologica è parte integrante dell’esecuzione e il pianista australiano, tra i massimi studiosi di Franz Liszt, racconta un lavoro lungo una vita, a metà tra rigore scientifico e indagine investigativa.

Prima che una partitura diventi musica, c’è un lavoro che il pubblico ignora e che si svolge tra manoscritti, edizioni, e tracce lasciate dal compositore. Una ricerca che richiama tempo, conoscenza e la capacità di distinguere ciò che è autentico da ciò che è stato modificato o riscritto negli anni. Per chi interpreta la musica, questa storia avvicina non soltanto alle note ma, anche, al pensiero che ha portato alla loro nascita.

Il percorso del pianista Leslie Howard segue questa direttrice; proprio lui è stato il protagonista del concerto dell’8 novembre all’Auditorium del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Compositore e musicologo nato a Melbourne e residente a Londra dal 1972, l'artista ha dedicato gran parte della propria attività a Franz Liszt, fino a realizzarne l’integrale della musica pianistica per l’etichetta Hyperion. Questo progetto monumentale, articolato in cento CD, gli è valso l’ingresso nel Guinness dei primati e sei Grands Prix du Disque.

Dietro questa imponente impresa c’è la volontà di registrare un repertorio vasto e, anche, il desiderio di comprenderlo nella sua interezza. La fama di Liszt è stata a lungo legata alla figura del virtuoso, capace di trasformare il pianoforte in uno strumento dalle abilità inedite. La sua produzione si estende oltre il repertorio pianistico più noto perché comprende musica per orchestra, organo, gruppi da camera e coro.

Per Howard, l'indagine è cominciata dalla scoperta di ciò che ancora non conosceva. «Quando vidi per la prima volta un catalogo di Liszt e scoprii tutti quei pezzi che non conoscevo, cominciai a fare ricerca», racconta il pianista australiano. «Mi interessò a tal punto che sentii il bisogno di conoscere tutto ciò che aveva composto, per farmi un’idea adeguata dell’uomo e della sua produzione».

Ecco che la curiosità iniziale si è trasformata in un lavoro sistematico sulle fonti originali, attraverso lo studio dei manoscritti e il confronto tra le diverse versioni delle opere. Un’attività di pazienza, quella svolta, perché non tutto ciò che viene attribuito a un compositore può essere considerato autentico senza la giusta verifica.

«Ormai avrò visto almeno il 95 per cento dei manoscritti di Liszt», spiega Howard. «Sono molto scrupoloso: studio e registro soltanto i pezzi di cui abbiamo potuto stabilire l’autenticità».

Nel suo racconto, quindi, la musicologia assume i contorni di uno studio rigoroso. «È uno studio quasi scientifico, ma anche un lavoro da detective: una specie di Sherlock Holmes», racconta.

Ogni documento può offrire un indizio, ogni variante aprire una nuova prospettiva, ogni riscrittura rivelare un passaggio del processo creativo. Liszt tornava spesso sulle proprie composizioni, adattandole. Riportare alla luce questa storia significa comprendere come una stessa idea musicale possa assumere forme differenti nel corso del tempo.

Ad ogni modo, non si tratta di individuare una versione definitiva a scapito delle altre. «Di solito sono semplicemente diverse, altri modi di trattare lo stesso materiale», osserva Leslie Howard. In effetti, il compito dello studioso è riconoscere e comprendere queste differenze, restituendo a ciascuna la sua essenza.

In questa perfetta sintonia la ricerca incontra l’interprete. La conoscenza delle fonti supera gli archivi e orienta le scelte che emergono dall'esecuzione: il rispetto delle note, delle articolazioni e delle dinamiche diventa fondamentale per una comprensione più ampia.

«L’importante è restare assolutamente fedeli al testo di Liszt», sottolinea l'artista. «Per suonarlo bene occorre la stessa fedeltà che si riserva a Beethoven: non si cambiano le note, l’articolazione o le dinamiche. Prima di fare altro bisogna seguire il suo pensiero».

Lo studio si unisce alla fedeltà donata alla partitura; prima di interpretare, occorre conoscere e prima di avvicinare la propria sensibilità, si accetta l'intenzione espressiva che il testo musicale custodisce. In questo equilibrio delicato tra rigore e libertà, si propone una più consapevole esecuzione.

Il programma presentato a Cagliari ha offerto l’occasione di esplorare i legami tra Liszt e altri due protagonisti della musica europea: Ludwig van Beethoven e Robert Schumann. Accanto alla Sonata n. 6 op. 13, la Pathétique e al Carnaval op. 9, di Schumann, figuravano due composizioni lisztiane: il Großes Konzertsolo, S176, e la Sarabande und Chaconne über Themen aus «Almira» von G. F. Händel, S181.

Il rapporto con Beethoven risale a un episodio preciso della formazione di Liszt: l’incontro avvenuto quando aveva appena undici anni. In seguito Liszt si dedicò alle opere del compositore e suonò più volte la Pathétique.

Anche il legame con Schumann fu segnato da un confronto: insegnava ai suoi allievi il Carnaval, con quattro note, trasformate fino a divenire caratteri differenti. Questo assunto ricordava la trasformazione tematica utilizzata non di rado dallo stesso Liszt. Schumann gli dedicò la Fantasia e Liszt la Sonata in si minore.

La serata è stata aperta dal Duo Doble A, formato dalla pianista Alessia De Prezzo e dalla bandoneonista Alessia Ibba, entrambe allieve del Conservatorio di Cagliari. Il Duo ha nascita recente, 2026, per merito della comune passione per il tango che si rintraccia nella proposta Milonga del Ángel di Astor Piazzolla e Bahía Blanca di Carlos Di Sarli: un diverso paesaggio sonoro.

Per Howard, il lavoro di ricerca non sembra avere il peso di un compito da portare a termine, ma il carattere di una scoperta continua. «È il lavoro di una vita, ma farlo è una gioia completa», afferma. In queste parole si ritrova il senso di un'attività che unisce studio e passione: la musica è un universo da interrogare senza sosta, attraverso le testimonianze che ci ha lasciato e le interpretazioni che le riportano all'ascolto. Grazie a riflessioni come questa che Itinerari Musicali dell’Identità prosegue il proprio dialogo con il pubblico.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 11 novembre alle 18, al Teatro Civico di Sassari, con il Trio Orelon, una formazione vincitrice di prestigiosi concorsi internazionali a Monaco di Baviera, Melbourne e Graz.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Il programma completo degli eventi musicali è, come sempre, consultabile sul sito della rassegna.

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