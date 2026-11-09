La prevenzione non ha genere. Sabato 14 novembre 2026, dalle 9 alle 13, presso il Comune di Oristano, si terrà una giornata di prevenzione dedicata al tumore al seno maschile, promossa dall'associazione Komunque Donne ODV con il patrocinio del Comune di Oristano e la collaborazione del dottor Massimo Dessena. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata: il tumore al seno maschile. Sebbene sia una forma di tumore relativamente rara, può colpire anche gli uomini e richiede attenzione, informazione e consapevolezza. Attraverso questa giornata, Komunque Donne Odv intende promuovere una cultura della prevenzione inclusiva, superando il pregiudizio secondo cui la salute del seno sia una questione esclusivamente femminile.

Nel corso della mattinata saranno messe a disposizione gratuitamente visite senologiche ed ecografie mammarie.

«La prevenzione non deve avere genere e l'informazione deve raggiungere tutti - fanno sapere dall'associazione guidata dalla presidente Daniela Somaroli - Parlare di tumore al seno maschile significa contribuire a superare tabù e pregiudizi, incoraggiando anche gli uomini a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a rivolgersi agli specialisti. La diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro questa patologia». Komunque Donne Odv rinnova così il proprio impegno nella promozione della salute, nella sensibilizzazione e nella diffusione della cultura della prevenzione, con la convinzione che prendersi cura di sé sia un gesto di responsabilità che riguarda tutti.

Le prenotazioni sono obbligatorie. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 1684731.

© Riproduzione riservata