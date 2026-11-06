A volte bastano pochi chilometri perché cambi tutto. Il paesaggio, la luce che entra dalle finestre, la distanza dal mare, gli spazi intorno alla casa e persino il modo in cui immaginiamo le nostre giornate. Non esiste un solo modo di abitare un territorio e Loiri Porto San Paolo ne è forse uno degli esempi più interessanti: nello stesso comune convivono il paese, la campagna, la collina e la costa, con Tavolara che diventa presenza costante quando ci si avvicina al mare. È una geografia che offre possibilità abitative molto diverse senza imporre una scelta tra mondi lontani. Olbia rimane il principale riferimento urbano dell’area, con i suoi servizi, il porto e l’aeroporto, mentre Loiri Porto San Paolo conserva una propria identità e una varietà di contesti che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente anche nelle scelte residenziali. Ma fermarsi alla definizione di “comune cintura” rischia di raccontare soltanto una parte della storia. Perché Loiri Porto San Paolo non è semplicemente un territorio vicino a Olbia: è un luogo nel quale, spostandosi di pochi chilometri, cambia profondamente il modo di abitare. “Quando si cerca una casa la località è solo una delle variabili – spiega Giuseppe Pireddu Office manager di Loiri Porto San Paolo di Brili-Brilas –. All’interno dello stesso territorio possono convivere soluzioni che rispondono a esigenze completamente differenti. C’è chi desidera essere vicino ai servizi del paese, chi privilegia una posizione panoramica e la privacy, chi vuole avere il mare raggiungibile a piedi. Il nostro lavoro parte dal comprendere quale quotidianità immagina la persona che abbiamo davanti”. Brili-Brilas conosce direttamente questa realtà. Oltre alla sede principale di Olbia, l’agenzia è presente con un proprio ufficio anche a Porto San Paolo e opera stabilmente in tutto il territorio del Nord Est della Sardegna. Una presenza che permette di osservare da vicino non soltanto il mercato immobiliare, ma anche l’evoluzione delle esigenze di chi sceglie quest’area per una residenza stabile, una seconda casa o un investimento. Tre proprietà oggi proposte dall’agenzia raccontano bene questa varietà.

LOIRI, LA DIMENSIONE CONTEMPORANEA DEL PAESE.

La prima possibilità parte dal centro di Loiri e da un progetto di nuova realizzazione composto da quattro ville singole. È una proposta che interpreta una forma dell’abitare molto precisa: avere una casa indipendente e un proprio spazio esterno, senza rinunciare alla prossimità dei servizi. Le ville sorgono infatti in una posizione dalla quale i principali servizi del paese sono raggiungibili anche a piedi, mentre Olbia, il porto e l’aeroporto Costa Smeralda restano facilmente accessibili. Ogni abitazione si sviluppa interamente su un unico livello e dispone di circa 161 metri commerciali, tre camere da letto e due bagni. Il progetto comprende giardino privato, veranda e ingresso indipendente. Gli ambienti sono stati pensati secondo una distribuzione contemporanea degli spazi e l’impiantistica prevede un sistema a pompa di calore per la climatizzazione. Il giardino non è soltanto una cornice, la veranda diventa un prolungamento degli ambienti interni e l’organizzazione su un unico piano risponde a una ricerca di funzionalità che riguarda famiglie ed esigenze diverse. Anche questa è una delle trasformazioni dell’abitare contemporaneo: lo spazio esterno è tornato ad avere un ruolo centrale. “La richiesta di indipendenza non coincide necessariamente con quella di isolamento – osserva Giuseppe Pireddu –. Molte persone cercano una casa autonoma, un giardino e maggiore libertà nella gestione degli spazi, ma vogliono contemporaneamente servizi vicini e collegamenti semplici. Sono esigenze che possono convivere e che incidono sempre di più nella selezione di un immobile”. A Loiri questa combinazione assume la dimensione del paese: una quotidianità nella quale casa e servizi mantengono una relazione di prossimità, mentre Olbia continua a essere facilmente raggiungibile.

PORTO SAN PAOLO, QUANDO È IL PAESAGGIO A ENTRARE IN CASA.

Procedendo verso la costa cambia lo scenario e cambia anche il modo di immaginare la casa. Sulla collina di Porto San Paolo una villa proposta da Brili - Brilas mette al centro il rapporto con il paesaggio. Tavolara non è semplicemente una presenza all’orizzonte: entra nella casa attraverso le grandi vetrate dell’open space e accompagna gli spazi esterni. La proprietà si sviluppa su due livelli ed è rivestita in pietra da campo, con inserti in legno e granito sardo. All’interno, il cotto e le travi a vista in castagno scuro costruiscono un linguaggio legato alla tradizione e ai materiali del territorio. La zona notte comprende una camera matrimoniale con bagno privato, una camera doppia, una singola e un ulteriore bagno. All’esterno, un giardino e una veranda coperta ampliano ulteriormente gli ambienti domestici. E qui il panorama non è un elemento accessorio: contribuisce a definire l’identità stessa della proprietà. “La superficie di una casa racconta solo una parte del suo valore d’uso – sottolinea l’Office manager di Brili-Brilas –. È importante capire come sono organizzati gli spazi e quale libertà consentono. Una dependance, per esempio, può cambiare completamente il modo di vivere una proprietà perché permette di stare insieme conservando, quando serve, autonomia e privacy”. È una forma dell’abitare diversa da quella di Loiri, pur restando all’interno dello stesso comune.

PORTO TAVERNA, QUANDO IL MARE ENTRA NELLE ABITUDINI.

Esiste poi un terzo modo di vivere questo territorio. È quello nel quale il rapporto con il mare diventa immediato, quasi quotidiano. A Porto Taverna, una villetta bifamiliare proposta da Brili -Brilas si trova a circa 150 metri dalla spiaggia. Ottantacinque metri quadrati commerciali, due camere, due bagni, terrazzo e corte privata: dimensioni più raccolte rispetto alle altre due proprietà, ma una relazione completamente diversa con ciò che la circonda. Qui il valore dello spazio si misura anche fuori dalle pareti della casa. Il soggiorno-pranzo con angolo cottura si apre verso il terrazzo e la corte, creando continuità tra interno ed esterno. Al piano seminterrato è presente, inoltre, un ambiente destinato a cantina, completo di servizio. La vicinanza alla costa e la distribuzione degli ambienti rendono inoltre la proprietà adatta anche a chi considera l’acquisto sotto il profilo delle locazioni turistiche. Una casa può infatti avere più di una vita: essere utilizzata personalmente per una parte dell’anno e assumere, in altri periodi, una funzione differente. È forse proprio Porto Taverna a mostrare con maggiore evidenza quanto il concetto di “casa al mare” possa assumere significati diversi. Per qualcuno resta il luogo delle vacanze; per altri diventa una presenza ricorrente durante l’anno; per altri ancora rappresenta un investimento.

LA STESSA GEOGRAFIA, VITE DIFFERENTI.

Loiri, Porto San Paolo e Porto Taverna appartengono allo stesso territorio, eppure raccontano tre esperienze abitative molto diverse. Nel primo caso prevalgono l’indipendenza, la nuova costruzione e la relazione immediata con i servizi del paese. Nel secondo sono il panorama, la privacy e la possibilità di accogliere a caratterizzare la proprietà. Nel terzo la vicinanza alla spiaggia modifica la quotidianità e fa del mare un elemento quasi domestico. Non c’è una soluzione migliore. Ci sono persone, famiglie, abitudini e momenti della vita differenti. Brili - Brilas Servizi Immobiliari accompagna proprietari e acquirenti lungo le diverse fasi della compravendita, dalla valutazione alla promozione dell’immobile fino al rogito e al post-vendita. Alla conoscenza del mercato affianca quella del territorio, con la sede principale a Olbia e la presenza diretta a Porto San Paolo.

Informazione promozionale a cura di Bilas

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