Enel X Global Retail è l’abilitatore integrato che massimizza i benefici economici, ambientali e sociali delle comunità energetiche rinnovabili per cittadini, imprese, PA.

L’Italia e l’Europa sono al lavoro per diffondere le comunità energetiche rinnovabili: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato con l’Unione Europea l’iter per lo schema di decreto che incentiva l’energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili e condivisa nelle CER, segno di quanto questo strumento sia ritenuto fondamentale in ottica transizione energetica e per aumentare la penetrazione delle rinnovabili nel mix energetico. Anche alla luce di ciò, le comunità energetiche rappresentano una grande opportunità per la Sardegna, perché promuovono la sostenibilità e offrono un grande risparmio sui consumi e sui costi dell’energia, un’esigenza sempre più diffusa tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Le CER sono associazioni create da imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini e condomini che si dotano di impianti per la produzione di energia rinnovabile come il fotovoltaico, condividendo l’energia immessa in rete e distribuendo i relativi benefici. Innanzitutto quelli economici, che derivano, sostanzialmente, dalla vendita di energia prodotta in eccesso e dai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere le comunità energetiche. Realizzare impianti più grandi del proprio fabbisogno, condividere l'energia e fare in modo che gli iscritti che l'hanno condivisa possano ricevere tali benefici diventa così un processo virtuoso e conveniente.

Il surplus di energia prodotto consente inoltre di erogare una sorta di reddito energetico in bolletta, che contribuisce a risolvere il problema dalla povertà energetica. Ai benefici economici bisogna poi aggiungere i vantaggi ambientali, in quanto le comunità energetiche, producendo energia elettrica da fonte rinnovabile, riducono le emissioni di CO2 e di gas climalteranti.

Nel percorso verso la sostenibilità, Enel X Global Retail è abilitatore integrato delle CER per i cittadini, le piccole e medie imprese, le aziende agricole, i centri commerciali, gli enti territoriali e le autorità della Sardegna. Enel X Global Retail semplifica e prende completamente in carico ogni aspetto delle comunità energetiche rinnovabili, dalla realizzazione allo sviluppo impiantistico fino alla gestione della CER stessa, grazie a un’ampia offerta di soluzioni e servizi integrati. Questo approccio massimizza in maniera concreta i benefici per gli iscritti e rende il territorio sardo più sostenibile e vivibile.

