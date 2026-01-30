Ci sono storie che attraversano il tempo, evolvono, cambiano forma e tecnologia, ma mantengono intatta la loro essenza.

Quella di Pubblicitas è una di queste: un’agenzia di comunicazione, marketing ed eventi con un centro stampa tecnologicamente avanzato, che da oltre cinquant’anni cresce insieme alla Sardegna, seguendo una trama fatta di idee, innovazione e coraggio. Cinque decenni in cui l’azienda ha visto il mondo trasformarsi e ha scelto, ogni volta, di trasformarsi con lui, credendo nel potere sempre nuovo delle tecnologie come leve capaci di amplificare la comunicazione e il valore delle imprese.

Oggi questa storia si arricchisce di un nuovo e importante capitolo.

Pubblicitas annuncia infatti la firma dell’accordo per la digitalizzazione integrale del nuovo FASS Shopping Centre di Elmas, destinato a diventare il più grande centro commerciale della Sardegna. Uno spazio innovativo che unisce negozi internazionali, una vasta area food, servizi e zone dedicate al divertimento e al tempo libero. Il progetto è strettamente legato al green, grazie alla creazione di un ampio parco pensato per migliorare la qualità della vita e favorire l’aggregazione sociale.

Un progetto ambizioso che nasce dalla sinergia con due eccellenze del settore:

Tecnovision Ledwall , tra i principali produttori italiani di tecnologie LED professionali;

, tra i principali produttori italiani di tecnologie LED professionali; Fluidnext, piattaforma avanzata per la gestione e la distribuzione dei contenuti digitali.

Grazie alla concessione in esclusiva siglata con Villa del Mas S.r.l., promotore e sviluppatore del Centro, Pubblicitas realizzerà e gestirà l’intero sistema di comunicazione digitale del FASS Shopping Centre. Un ecosistema che avrà il suo cuore nella più grande torre Ledwall indoor della Sardegna, un vero landmark visivo, affiancata da un network di totem digitali che accompagneranno il visitatore lungo i principali flussi del mall.

Una struttura tecnologica pensata per trasformare gli spazi in esperienze:

immersiva e contemporanea per i visitatori,

dinamica e ad alto impatto per i brand,

integrata e versatile per la comunicazione istituzionale del Centro.

La gestione in esclusiva degli impianti – prevista per 10 anni rinnovabili – includerà anche la creazione di contenuti speciali in 3D, pensati per rendere unici messaggi, eventi, ricorrenze e momenti chiave della vita del Centro.

«Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti per accompagnare la nascita del nuovo FASS Shopping Centre» – commenta Renato Sanna, project manager e CEO di Pubblicitas – «Da cinquant’anni investiamo nella forza delle idee e nell’evoluzione delle tecnologie: è questa combinazione di visione e coraggio che ci permette oggi di portare in Sardegna uno dei progetti di comunicazione digitale più avanzati e ambiziosi degli ultimi anni».

Ma per Pubblicitas questo progetto non è solo tecnologia, schermi o contenuti.

È un gesto di fiducia verso il territorio: la volontà di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema locale, ampliare la forza delle aziende che lo animano ogni giorno e aiutarle a proiettarsi con coraggio verso il futuro.

Un futuro che, come sempre nella storia di Pubblicitas, nasce dall’incontro tra innovazione e visione.

