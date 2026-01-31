La tumulazione in loculo resta, per molte famiglie, la scelta preferenziale al momento del lutto. Una decisione spesso legata a radicati retaggi religiosi e culturali, alla volontà di avere un luogo fisico e riconoscibile per il ricordo dei propri cari, nonostante la Chiesa cattolica abbia ormai dato da tempo un sostanziale via libera alla cremazione.

Oggi però questa scelta si scontra con una situazione emergenziale: in molti cimiteri italiani, compreso quello di Cagliari, la disponibilità di loculi è sempre più ridotta. A questo si aggiunge un altro fattore determinante: il costo. I loculi rappresentano ormai un autentico salasso per le famiglie. Basti pensare che nel Comune di Cagliari un loculo trentennale costa oggi 2.056 euro. La conseguenza è che molte famiglie scelgono la cremazione non per convinzione, ma per necessità, tra carenza di spazi e costi elevati.

