Innovazione e affidabilità i pilastri del piano di crescita del nuovo comparatore online per le offerte luce, gas e internet. Intervista all’amministratore delegato Giulio Finocchiaro: “Mettiamo al centro le persone e garantiamo servizi rivoluzionari, per risparmiare senza rinunciare alla qualità”

Risparmiare senza rinunciare alla qualità. A partire dai settori internet ed energia. Con un servizio fortemente innovativo, che metta al centro le esigenze reali delle persone, estendendo progressivamente il raggio d’azione ai principali servizi destinati a famiglie e imprese. É questo l’obiettivo di Comparabile, la nuova piattaforma online per confrontare le offerte luce, gas e internet.

“La nostra ambizione è diventare punto di riferimento per le famiglie italiane – spiega l’amministratore delegato Giulio Finocchiaro – La parola d’ordine è qualità. Intendiamo costruire con gli utenti un rapporto di fiducia solido, capace di durare nel tempo. Gli sforzi del nostro team sono tutti concentrati in questa direzione: fare in modo che Comparabile sia non solo uno strumento utile ma diventi un partner affidabile: insomma, il modo migliore per gestire le voci di spesa più complicate del bilancio famigliare. Il tutto, ovviamente, riducendo i costi senza che venga meno la qualità e, nel contempo, mettendosi al riparo da brutte sorprese”.

A cosa si riferisce?

“Scommettere sulla qualità – continua l’ad Finocchiaro - significa anzitutto garantire massima trasparenza: zero costi nascosti, indicazioni chiare ed esaustive sulle offerte luce, gas e internet. Qui i nostri consulenti giocano un ruolo molto importante. Sono professionali e aggiornati, conoscono alla perfezione il mercato, elemento chiave in questa fase di grandi cambiamenti nel settore energia: assicurano consulenze di qualità, gratuite e puntuali, commisurate alle reali necessità dell’utente”.

Perché nasce Comparabile?

“Comparabile nasce dalla constatazione che oggi, nonostante l'abbondanza di offerte sul mercato, molti consumatori faticano a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Abbiamo voluto creare un servizio che andasse oltre la semplice comparazione dei prezzi, offrendo un'esperienza personalizzata che aiutasse gli utenti a navigare con facilità nel complesso panorama delle tariffe luce, gas e internet. Il nostro obiettivo è rendere il processo di scelta il più consapevole e vantaggioso possibile, eliminando la confusione e il tempo speso in ricerche infruttuose”.

Quali sono i valori fondanti dell’azienda?

“Al centro di Comparabile c’è l’impegno verso i clienti. In una parola: fiducia. Crediamo fermamente che solo attraverso chiarezza e trasparenza si possa costruire un rapporto duraturo. Ogni offerta deve essere presentata in modo chiaro e comprensibile. La priorità è ascoltare le persone, sforzandosi di capire le esigenze reali delle famiglie. Vogliamo aiutarle a trovare soluzioni su misura. Per questo abbiamo inserito funzionalità estremamente innovative, come il caricamento e la comparazione istantanea della bolletta”.

Di cosa si tratta?

“La funzionalità di caricamento bolletta di Comparabile rappresenta una rivoluzione nel settore. Gli utenti possono infatti caricare la bolletta e, in pochi istanti, visualizzare subito se esistono offerte più vantaggiose e a quanto ammonta il risparmio”.

Tutto in tempo reale?

“Proprio così. É questo il valore aggiunto: grazie al nostro algoritmo, si avrà immediatamente una stima dei consumi con l’attuale gestore, comparati alle tariffe in quel momento più convenienti sul mercato. Sarà inoltre visualizzato il presunto risparmio mensile e annuale che si avrebbe cambiando gestore. Ma non è finita”.

In che senso?

“Se la tariffa della bolletta caricata risulta già la migliore sul mercato, lo diciamo subito all’utente, comunicandoglielo con un messaggio esplicito. Così manteniamo la promessa di trasparenza e correttezza. É questa la filosofia sottesa all’intera piattaforma: al primo posto c’è l’utente, che vogliamo mettere nella condizione di scegliere al meglio e con piena consapevolezza. E’ la medesima ragione che ci ha spinto a mettere ordine anche nel modo di presentare le offerte”.

A cosa si riferisce?

“Oggi il mercato pullula di offerte. Sono centinaia. Anche su Comparabile ne abbiamo una vasta gamma, ma sono presentate con dei criteri molto più vicini alle esigenze delle persone. Abbiamo infatti preferito ampliare la gamma di offerte, dando spazio a più brand possibili, mostrando di ognuno sempre la tariffa migliore, in base all’ordinamento e ai filtri selezionati. Questo garantisce all’utente la possibilità di effettuare una comparazione più consapevole rispetto ad altre piattaforme”.

E qui entra in gioco la consulenza.

“Certo, il valore aggiunto dei nostri consulenti è quello di essere esperti e radicati sul territorio. Sanno di cosa parlano. Professionisti che non si limitano a fornire semplici comparazioni, ma garantiscono una vera e propria consulenza personalizzata, guidando gli utenti nel processo di scelta. La combinazione di innovazione tecnologica, trasparenza e chiarezza, ampia gamma di fornitori ed expertise dei consulenti, rende Comparabile un partner senza eguali sul mercato, per chi cerca non solo di risparmiare ma di farlo in modo informato e consapevole”.

Quale futuro per Comparabile?

"Il futuro di Comparabile è ricco di sfide. Siamo solo all’inizio. Puntiamo a crescere e ad ampliare i nostri servizi, introducendo nuove funzionalità che rispondano sempre più alle esigenze degli utenti. Stiamo esplorando nuovi modi di utilizzare la tecnologia e l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere il processo di comparazione ancora più intuitivo, completo e vantaggioso. Come detto, puntiamo a diventare il punto di riferimento delle famiglie italiane. E, per farlo, è indispensabile scommettere su qualità e innovazione”.

