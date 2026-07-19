Manca sempre meno a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate alla Forte Arena: il 1° agosto il teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula ospiterà “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, il progetto musicale con cui Fiorella Mannoia rende omaggio a due grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Nato in occasione dei trent’anni di “Anime Salve”, ultimo album in studio di De André realizzato insieme a Fossati e insignito della Targa Tenco, lo spettacolo propone un viaggio attraverso i brani più rappresentativi del disco e altri grandi classici del repertorio dei due cantautori, reinterpretati attraverso la voce e la sensibilità artistica di Fiorella Mannoia.

L’appuntamento si inserisce nel calendario della Forte Arena, che negli anni ha accolto grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano e internazionale, tra cui Sting, Andrea Bocelli, Mika, i Duran Duran e Roberto Bolle.

Una serata dedicata alla profondità della musica d’autore italiana, in cui la forza interpretativa di Fiorella Mannoia incontra la poesia dei testi di De André e Fossati, per celebrare uno dei repertori più significativi della cultura musicale italiana.

Mancano meno di due settimane all’appuntamento: i biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Box Office Sardegna.

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