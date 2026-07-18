Meno di dieci giorni. È il tempo che separa la Sardegna da uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: domenica 26 luglio, alle ore 21.00, la Forte Arena di Santa Margherita di Pula ospiterà il Gala Roberto Bolle and Friends, prodotto da ARTEDANZAsrl.

Cresce l'attesa per il ritorno del Maestro, che nel 2017 si esibì per la prima volta nel teatro sotto le stelle del Forte Village, conquistando il pubblico con una serata memorabile.

Accanto a Roberto Bolle si alterneranno alcune delle più prestigiose stelle della scena internazionale, protagoniste di un programma che, come da tradizione, intreccia il grande repertorio classico con creazioni contemporanee. Un viaggio attraverso la bellezza e l'eccellenza dell'arte coreutica, capace di riunire interpreti di fama mondiale in un'unica serata.

A rendere l'esperienza ancora più suggestiva sarà la cornice della Forte Arena, che negli anni ha ospitato artisti del calibro di Sting, Andrea Bocelli, Mika e i Duran Duran.

Il 26 luglio il sipario si alzerà dunque su uno spettacolo destinato a essere tra i grandi protagonisti dell'estate sarda, celebrando la danza ai massimi livelli.

Biglietti disponibili sui circuiti ufficiali Box Office Sardegna e TicketOne.

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