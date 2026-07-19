In Sardegna c’è un patrimonio silenzioso che non compare in nessuna statistica turistica: le case chiuse. Secondo il censimento Istat, nelle Isole più di un’abitazione su tre non è occupata stabilmente — tra le percentuali più alte d’Italia. Sono le case ereditate dai genitori, gli appartamenti al mare comprati negli anni buoni, le case di famiglia dei tanti sardi che vivono e lavorano fuori. Aprono ad agosto, quando va bene. Il resto dell’anno, le persiane restano abbassate.

Il costo invisibile delle persiane chiuse

L’idea che una casa vuota “non costi nulla” è dura a morire, ma i proprietari lo sanno bene: tra IMU sulla seconda casa, utenze minime, condominio e manutenzione, il contatore gira anche a persiane chiuse. E c’è un costo che non arriva mai con un bollettino: una casa disabitata invecchia più in fretta. Umidità, infissi che si bloccano, impianti che si deteriorano senza che nessuno se ne accorga. Il paradosso è tutto qui: proprio mentre la Sardegna macina stagioni turistiche da record, migliaia di immobili che potrebbero lavorare restano fermi. E un immobile fermo non è un salvadanaio: è un costo che erode lentamente il proprio valore.

Perché tanti proprietari rinunciano

Chi ha provato ad affittare da solo conosce la lista: Codice Identificativo Nazionale, check-in e check-out, tassa di soggiorno, cedolare secca, comunicazioni agli ospiti, recensioni, imprevisti a ogni soggiorno. Un secondo lavoro, non un reddito passivo. È il motivo per cui molti ci provano un’estate e poi lasciano perdere: non è la domanda che manca — è il tempo.

Un mestiere che si sta professionalizzando

Nel resto d’Italia la risposta ha già un nome: property management. Secondo i dati AIGAB, l’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, nel circuito degli affitti brevi ci sono oggi circa 452 mila case, e circa una su quattro è affidata a gestori professionali — operatori che si occupano di tutto, dalla burocrazia alla manutenzione, trasformando il “secondo lavoro” del proprietario in un rendiconto mensile. Un settore che genera un indotto di circa 150 mila posti di lavoro e che cresce anno dopo anno, mentre il fai-da-te arretra.

Il caso NORA: la cura prima del rendimento

Anche a Cagliari questa strada ha un interprete nuovo. Si chiama NORA Property Care, l’ha fondata Marcello Carta dopo dodici anni in Amazon tra operations e vendita sui marketplace, e ha un posizionamento controcorrente in un settore che promette spesso guadagni facili: “Il rendimento è la conseguenza della cura. Non il contrario.” Il metodo arriva dal mondo da cui proviene il fondatore: sopralluogo e previsione di rendita basata su zona e stagionalità — “solo la verità sulla casa, niente false aspettative” —, poi home staging, fotografie professionali, tariffe aggiornate ogni giorno, e un’area riservata dove il proprietario vede prenotazioni, incassi e interventi in tempo reale. Alle spalle, la tecnologia e gli standard di Italianway, una delle principali reti italiane di property management, di cui NORA è partner ufficiale. La filosofia è nel payoff: la cura che crea valore. Le case, dicono in NORA, non si “mettono a reddito” spremendole: si custodiscono, si proteggono a ogni soggiorno, si documentano con report fotografici — e il reddito arriva come conseguenza. Con un dettaglio che ai proprietari non sfugge: NORA guadagna una percentuale solo quando la casa produce reddito. Se la casa non rende, non guadagna nessuno. Gli interessi coincidono.

Da costo a patrimonio

Per i proprietari sardi la domanda, alla fine, è semplice: quanto sta costando la casa chiusa, e quanto potrebbe rendere se qualcuno se ne prendesse cura? Il primo passo per scoprirlo non costa nulla: NORA offre un sopralluogo gratuito con una previsione di rendita onesta, anche quando la risposta è “non conviene”.

Informazioni su norapropertycare.it o su WhatsApp al 371 6689550.

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