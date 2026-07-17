La prima edizione estiva a BARI SARDO (Nuoro) con ROCCO HUNT

Dal 18 luglio al 26 agosto concerti, dj set e incontri: 9 appuntamenti

La musica live di Rocco Hunt; i talk con Alessandra Sardoni (La7), Angelo Binaghi (presidente Federtennis), Massimo Giannini (la Repubblica) e i fratelli Marco e Marianna Morandi; i dj set di Dj Angelo, Lestrange, Essence, Walter Pizzulli, Andrea Mattei, Mario Fargetta, Federico Poggipollini, Chicco Giuliani e Murubutu

La seconda edizione dell’Abbarì Festival di Bari Sardo (Nuoro), iniziativa promossa dell’Unione dei Comuni dell’Ogliastra con il Comune di Bari Sardo e Si Produzioni e patrocinata dalla Regione Sardegna, dopo l’esordio dello scorso Capodanno, durerà oltre un mese nel periodo più intenso delle vacanze offrendo a turisti e residenti nove appuntamenti – dal 18 luglio al 26 agosto – imperdibili: dai dj set per ballare in paese o sotto la Torre in spiaggia all’ora del tramonto (con i big della consolle come Fargetta, Dj Angelo, Essence, Ariana Lestrange, Pizzulli, Mattei, Essence, Murubutu e Giuliani), al concerto di Rocco Hunt e alla performance musicale dello storico chitarrista di Ligabue, Federico Poggipollini, fino agli incontri pubblici con i popolari giornalisti Massimo Giannini e Alessandra Sardoni, con il presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e con i fratelli Marco e Marianna Morandi.

Il momento clou del programma è sicuramente il live di Rocco Hunt, amatissimo cantautore rapper salernitano, classe '94, che nel 2014 vinse la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la hit Nu juorno buono e da allora ha pubblicato sei album, l'ultimo nel 2025 Ragazzo di giù. L'anno scorso è tornato a Sanremo con Mille vote ancora esibendosi inoltre nella serata cover in un'acclamata versione di Yes I Know My Way di Pino Daniele insieme a Clementino. Tra i suoi maggiori successi Oh Ma, La più bella del mondo, Ti volevo dedicare, Un bacio all'improvviso, Cosa ti amo a fare? e Caramello. Rocco Hunt, sempre grande protagonista della scena hip-hop italiana, ha eseguito quattro brani anche all'ultimo concertone del Primo Maggio a Roma. Negli anni ha collaborato tra gli altri con Noemi, Neffa ed Elettra Lamborghini.

Abbarì, che significa “zona paludosa”, è la radice del nome Bari (poi anche Sardo dal 1862 per Regio Decreto) che risale all’epoca preromanica.

Il programma dell’ABBARÌ FESTIVAL Summer Edition

18 luglio 2026, ore 21, Piazza della Repubblica - Dj Set di Dj Angelo & Ariana Lestrange

19 luglio 2026, ore 19, Spiaggia della Torre - Talk di Alessandra Sardoni (La7) e Angelo Binaghi (presidente Federazione Tennis e Padel) con il giornalista Emilio Marrese (la Repubblica)

23 luglio 2026, ore 19, Spiaggia della Torre - Talk di Massimo Giannini (la Repubblica) con Emilio Marrese (la Repubblica)

30 luglio 2026, ore 21.30, Piazza della Beata Vergine del Monserrato - Talk di Marianna e Marco Morandi con Fernando Pellerano (Corriere della Sera)

3 agosto 2026, ore 21, Piazza della Repubblica - Dj Set di Walter Pizzulli e Andrea Mattei (Radio M20)

5 agosto 2026, ore 21, Piazza della Repubblica - Concerto di Rocco Hunt

6 agosto 2026, ore 21, Piazza della Repubblica - Dj Set di Mario Fargetta e Dj Essence

18 agosto 2026, ore 19, Spiaggia della Torre - Talk + Dj Set di Murubutu con Giovanni Egidio (la Repubblica)

26 agosto 2026, ore 19, Spiaggia della Torre - Dj Set e performance musicale di Chicco Giuliani & Federico Poggipollini

Ufficio stampa Si Produzioni

+39 348 2419957 press@siproduzioni.it

https://www.instagram.com/abbarifestival?igsh=MXB1aGk4bTB6b2RpZQ==

© Riproduzione riservata