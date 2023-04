Un percorso espositivo che accompagnerà il visitatore alla scoperta degli uomini che si celavano dietro gli elmi e le armature diventate leggenda. Un alone di mistero che nascondeva il viso di uomini, molto spesso combattenti, che sapevano "morire con onore" piuttosto che "servire con ignominia”. Sono i gladiatori, miti dell’antica storia romana ma che hanno lasciato tracce molto più ampie. Scoprire tutti questi segreti e curiosità è possibile grazie alla mostra inaugurata a Barumini, al Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale Giovanni Lilliu e intitolata: “Gladiatori e Antica Roma in Sardegna: Mito, storia e rappresentazione artistica”.

Nato dalla collaborazione tra la Fondazione Barumini Sistema Cultura, il Comune di Barumini, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, l’allestimento è suddiviso in quattro sezioni tra Anfiteatri, Armi e armature, Vita quotidiana e la Sardegna romana.

In vetrina i tanti reperti in mostra per raccontare la vita e le gesta dei gladiatori, come schinieri ed elmi, armi e vasellame utilizzato nella vita quotidiana (ceramiche, mestoli, bronzi, boccali e bottiglie in vetro). Ma ci saranno anche gli strumenti per il benessere e la cura del corpo, lucerne con raffigurazione di gladiatore. Presente anche una stampa ad alta definizione di alcune pitture parietali ritrovate nelle case di Pompei rappresentative dell’anfiteatro e dell’alimentazione. Tutti elementi, accompagnati da video su anfiteatri, armature e sull’alimentazione dei gladiatori, che faranno conoscere ai visitatori ogni aspetto del mito dei gladiatori. Un percorso che nasce dalle fonti letterarie ed epigrafiche, dalle quali emerge l'importanza che ebbero i gladiatori per decretarne lo straordinario successo, l'addestramento e la formazione professionale.

SOPRINTENDENZA. “Con la mostra si racconta come la Sardegna, pur nelle diversità, fosse entrata appieno nell’influenza culturale di Roma e lo dimostrano i materiali ritrovati e le effigi degli imperatori che venivano eretti nella Sardegna a testimoniare la presenza del potere romano che tentava di radicarsi nell’isola – sottolinea Gianfranca Salis, coordinatrice dell’area funzionale del patrimonio archeologico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – Barumini si sta confermando un polo culturale importante in Sardegna con mostre di altissimo valore culturale e materiali straordinari come quelli esposti – conclude – anche oggi si rafforza la collaborazione tra istituzioni Soprintendenza, Fondazione Barumini, Museo Mann”.

MANN. Intervenuto con un video di saluti anche il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini. “Scegliere il tema dei gladiatori significa che oggi chi lavora nei beni culturali deve combattere come in un’arena per salvaguardare l’identità e la libertà di espressione e crescita per le nuove generazioni – sottolinea - chi sceglie questo tema diventa esso stesso un gladiatore. Sono convinto che questo argomento stimolerà la curiosità dei piccoli e dei più grandi e unirà ancora una volta tanti turisti che vengono in Sardegna a un tema trasversale di tutto il Mediterraneo”.

LA MOSTRA È VISITABILE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 10 (ULTIMA VISITA GUIDATA DALLE ORE 19)

