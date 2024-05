Domenica 12 maggio 2024 il Golfo degli Angeli ospiterà la Sail For Women, una veleggiata di solidarietà a supporto della lotta contro i tumori. La veleggiata è promossa dall'Avas (Armatori vela d'altura Sardegna) e Salute Donna, l'associazione che raggruppa pazienti oncologiche e professionisti sanitari impegnati nel campo della prevenzione.

I Centri Commerciali Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica i centri gestiti nell’Isola dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood, sostengono e veicolano questa importante iniziativa.

Inoltre, sono stati coinvolti e motivati verso la partecipazione all’iniziativa tutti gli Operatori del Centro Commerciale I Fenicotteri – Santa Gilla Cagliari. Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso le tematiche e problematiche di carattere sociale.

La manifestazione velica è approdata al quinto anno ed ha consentito, negli anni, di acquistare beni e servizi funzionali al miglioramento di cure e assistenza psicologica. Nell'ultima edizione vi hanno preso parte quasi 100 imbarcazioni con quasi 800 persone a bordo. Numerose le novità annunciate. In particolare, sul lungomare Su Siccu a Cagliari, a partire da venerdì 10 maggio, sarà realizzato il Villaggio della Salute con stand, gazebo e infopoint dedicati alle campagne di screening e di supporto.

Promotori dell’iniziativa:

A.V.A.S. Armatori Vela d’Altura Sardegna è la prima associazione formata da armatori regatanti nell’Isola. Oggi conta circa 150 soci. Nata a Cagliari nel 2018 organizza manifestazioni veliche e supporta circoli e club nautici, con l’obiettivo di far crescere il movimento della vela d’altura. Presidente Carlo Cottiglia.

Salute Donna ODV: è un'associazione di pazienti oncologici nata nel 1994 all’interno dell'Istituto dei Tumori di Milano, per volontà della fondatrice Annamaria Mancuso, in seguito ad un’esperienza diretta con la malattia. Da allora molte sedi sono state aperte in tante regioni italiane, tra cui la Sardegna. L'Associazione mette in campo numerose risorse umane e professionali sia nella collaborazione con le Istituzioni che nell'aiuto diretto alla persona. Sensibilizza il pubblico sull'importanza della prevenzione e degli screening oncologici, contribuisce alla consapevolezza dei pazienti affinché migliorino le conoscenze sui loro diritti e sulle possibilità di cura. Presidente regionale Rita Grazietti.

È gradita la presenza di chiunque voglia partecipare, info e contatti: Antonio Martis (3884913997), Rita Grazietti (3465754953), Elena Medda (3280549094), Roberto Lai (3496195805), Carlo Cottiglia (3282892270)

“Come Nhood cerchiamo di dare spazio a queste importanti iniziative, ed è per questo che abbiamo cercato di partecipare come Centro all’evento coinvolgendo tutti i nostri Operatori. Il benessere della persona è per noi di fondamentale importanza” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Il Centro Commerciale I Fenicotteri - Cagliari - vi invita a partecipare!

***

Gallerie Sardegna è l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola e include: Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari. Sin dagli anni Novanta, rappresenta il punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di relax, shopping, intrattenimento, socialità e cultura. Con una superficie complessiva di circa 40 mila mq e circa 170 negozi - inclusi i più amati brand di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, ristorazione, ipermercati e spazi destinati all’incontro, come i corner per il bookcrossing - i Centri di Gallerie Sardegna vantano nell’Isola il consolidato ruolo di leader nel mercato del retail real estate: le tre shopping destination sono state scelte da numerosi marchi - come Sephora, ZARA con l’intero gruppo Inditex e JD Sports - per aprire format innovativi e inediti. Alla ricca proposta di shopping, Gallerie Sardegna unisce un palinsesto di oltre 150 iniziative e animazioni annue, superando il tradizionale approccio commerciale: tra i servizi offerti ci sono numerose attività volte a sensibilizzare cittadini e visitatori sui principali temi del rispetto delle persone e del pianeta, realizzate con il supporto di enti pubblici (come Comuni e Regione), privati, e oltre 60 associazioni territoriali con cui Gallerie Sardegna mantiene rapporti di collaborazione continuativa. www.centroifenicotteri.it | www.centroolbiamare.it | www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

