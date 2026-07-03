Siena, è il trionfo di Tittia: Nurri esulta con l’Aquila  

Tittia porta al trionfo l’Aquila dopo 34 anni di digiuno. Per Giovanni Atzeni, fantino di Nurri, in piazza del Campo è stato un trionfo: ha vinto il Palio di Siena con una corsa straordinaria, condotta sempre in testa in sella al suo Diodoro, già al successo insieme lo scorso anno. Per Tittia, 41 anni, è stata la dodicesima vittoria: tra i fantini in attività nessuno ha fatto meglio. Per i contradaioli dell’Aquila, a bocca asciutta dal 1992 (l’ultimo a portarla al successo fu Andrea Degortes “Aceto”), è stata una notte di festa. Ma emozioni forti si sono vissute anche a Nurri.

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