VaiOnline
L’imprenditrice
04 luglio 2026 alle 00:38

«Per anni i giovani  sono stati sfruttati, ora dicono no» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il segreto, dice Francesca Rubiu, titolare di uno stabilimento balneare a Solanas, è investire sul dipendente. Da diciotto anni gestisce lo stabilimento nella costa sud orientale dell’Isola, a metà fra Cagliari e Villasimius, e rinnova il rituale della caccia agli stagionali: «Trovarli non sempre è facile. Ma non perché come dice qualcuno i giovani non hanno voglia di lavorare. Il problema è la paura, perché per anni la nostra generazione che ha lavorato nella ristorazione non è stata rispettata. In passato vi erano pochi diritti, spesso calpestati. È normale che si tema di trovare quello stesso mondo lavorativo e si cerchino di conseguenza altre opportunità». Gli impavidi, per fortuna, ci sono: «Attualmente ho dieci dipendenti, tutti stagionali, dal personale del bar, ai bagnini. Con contratto full time e due giorni liberi, oltre l'alloggio. Questo significa investire sul dipendente, e funziona, dal momento che ho uno staff di cui sono contenta». Il passo prima è la ricerca: «Io procedo nei mesi invernali, con gli annunci nei social e nei classici siti. Una volta ricevuti e letti i curriculum richiamo per il colloquio: il primo è in videochiamata, poi segue quello in presenza», spiega. «Mai capitato che qualcuno obiettasse sulle condizioni che offro, ma ciò che posso dire con certezza è che ci sono pochissimi universitari tra gli aspiranti stagionali. E penso sia arrivato anche il momento di dire le cose come stanno: io, così come tanti altri colleghi, offro ciò che stabilisce la legge. Oggi i giovani non accettano più di essere sfruttati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Ardia, domani un inserto in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Medio Campidano.

San Gavino, task force sull’ospedale

Gigi Pittau
Sull’Atr da Alghero occupati appena 10 posti su 68

Atterra l’Olbia-Cagliari Oltre un’ora di ritardo su un volo di 30 minuti

Debuttano i collegamenti aerei interni Pochi passeggeri, progetto da rodare 
Umberto Zedda
Roma.

Fentanyl rubato, scatta l’allarme

La droga degli “zombie” sottratta dalla farmacia dell’ospedale Israelitico 
L’evento

Siena, con Tittia ritorna a volare l’Aquila

Il fantino originario di Nurri domina la corsa dall’inizio e vince il suo dodicesimo palio 
Andrea Deidda RIPRODUZIONE RISERVATA
Le rivelazioni

«Israele voleva uccidere i mediatori»

Il New York Times: «Gli Usa avevano avvertito l’Iran». Netanyahu: «Fake news» 