VaiOnline
Il maître
04 luglio 2026 alle 00:38

«Nelle altre regioni gli stagionali hanno più garanzie» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha fatto la gavetta al completo: «Ho iniziato come stagionale quando avevo sedici anni. Sala, cucina, economato e sono stato anche facchino, in pratica tutti i ruoli tranne nell’animazione e quello da bagnino».

Valerio Garau, nuorese, ora ha quarant’anni, abita a Budoni, fa il maître d’hotel ed è il referente regionale dell’Anls (Associazione nazionale lavoratori stagionali). «Adesso lavoro dieci mesi all’anno, che mi consentono una stabilità direi abbastanza buona. Non posso lamentarmi. Ma quando ho iniziato non era certo così». Non lo è nemmeno per tanti altri che contrariamente a lui viaggiano a quattro mesi, più otto di fermo: «La Naspi non basta certamente per vivere, d’inverno siamo lasciati soli da tutti. Anche dalla Regione. Valle D’Aosta e Trentino al temine dell’indennizzo intervengono assicurando agli stagionali almeno due mensilità extra, non accade altrettanto in Sardegna», dice con tono polemico. «Invece di migliorare le cose sono persino peggiorate: con la vecchia disoccupazione erano garantite sei mensilità, ridotte a tre con la Naspi. Il problema di fondo è che non si capisce che il lavoratore stagionale del turismo è una figura che deve essere tutelata il più possibile, non sfruttata o attaccata».

Il bilancio di questi ventiquattro anni a tempo determinato? «Ci credo ancora tanto, ma sono più i contro dei pro».

RIPR. RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Ardia, domani un inserto in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Medio Campidano.

San Gavino, task force sull’ospedale

Gigi Pittau
Sull’Atr da Alghero occupati appena 10 posti su 68

Atterra l’Olbia-Cagliari Oltre un’ora di ritardo su un volo di 30 minuti

Debuttano i collegamenti aerei interni Pochi passeggeri, progetto da rodare 
Umberto Zedda
Roma.

Fentanyl rubato, scatta l’allarme

La droga degli “zombie” sottratta dalla farmacia dell’ospedale Israelitico 
L’evento

Siena, con Tittia ritorna a volare l’Aquila

Il fantino originario di Nurri domina la corsa dall’inizio e vince il suo dodicesimo palio 
Andrea Deidda RIPRODUZIONE RISERVATA
Le rivelazioni

«Israele voleva uccidere i mediatori»

Il New York Times: «Gli Usa avevano avvertito l’Iran». Netanyahu: «Fake news» 