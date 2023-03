L'azienda nasce nell'isola nel 2019 con l'intento di dare primaria attenzione alla propria terra in chiave sempre più al passo con i tempi. In veste di principale fornitore di gas in rete, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, Gaxa offre alla sua clientela un servizio comodo, conveniente e sostenibile.

Fornitore di gas in rete

L’azienda sarda si propone di portare il metano nelle case dei sardi e oggi è il principale operatore energetico che fornisce gas in rete agli abitanti della Sardegna. Il gas in rete rappresenta una fonte di calore unica, comoda e conveniente per cucinare, produrre acqua calda e riscaldare la casa. Una soluzione capace di tagliare i costi in bolletta e rendere al contempo la quotidianità casalinga più efficiente.

Offerta integrata

Vantare una casa innovativa significa fare scelte audaci e fidarsi di professionisti del settore che possano garantire l'energia su misura per ogni utente. In quest’ottica, l’offerta integrata di gas in rete, luce e servizi di efficientamento energetico di Gaxa permette di rendere più efficienti le spese energetiche dei sardi, che più di tutti pagano gli elevati costi di trasporto ed approvvigionamento dell’energia.

Vantaggi di Gaxa

Chi decide di affidarsi a Gaxa ha la certezza di usufruire di un servizio comodo, conveniente e innovativo.

Proprio in relazione a questo ultimo punto, Gaxa porta il gas in rete nelle case dei sardi attraverso una rete di nuova costruzione sviluppata dal distributore locale e tra le più innovative in Europa, già pronta a recepire i gas verdi del futuro. Il processo moderno si concentra anche nella digitalizzazione della stessa rete che, grazie agli smart meter, permette di rilevare automaticamente i dati effettivi dei propri consumi.

Il risparmio si rintraccia nella scelta del gas in rete che permette di rendere più efficienti i consumi rispetto ad altre fonti energetiche. Inoltre, l’offerta integrata di gas in rete, luce e servizi consente di avere una gestione più comoda e organizzata della propria casa: ogni utente opta per meno seccature possibili.

Affidarsi a un operatore locale con una forte impronta sul territorio è poi garanzia di affidabilità e di assistenza sempre a portata di mano.

Obiettivi di Gaxa

La ricerca di proposte a minor impatto ambientale è cresciuta negli ultimi anni, così come di servizi sempre più efficienti. Su questi aspetti la società energetica basa la sua affidabilità e orientamento alla costante innovazione.

Nulla è lasciato al caso, a seconda delle evidenti necessità del pubblico a cui ci si rivolge. Gaxa è presente in tutto il territorio regionale con l’offerta luce e in oltre ottanta Comuni per la sola fornitura di gas in rete – tra gas diversi (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) e metano – servendo oltre 45 mila clienti.

“L’obiettivo che ci siamo proposti – queste le parole dell’Amministratrice Delegata di Gaxa, Emanuela Gatteschi - è di essere presenti su tutto il territorio, vicini al Cliente e alle persone che lavoreranno con noi, individuando peculiarità e bisogni di ogni parte della Sardegna. L’ascolto e la prossimità soddisferanno ogni richiesta del Cliente e semplificheranno la sua esperienza riguardo alla fornitura luce o gas”.

