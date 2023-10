Fusione tra brand e location

Quartieri iconici, città dal respiro internazionale, 24 ristoranti tra l'Italia e il mondo e ben 19 anni di attività: il ristorante Obicà Mozzarella Bar sbarca a Cagliari nella location esclusiva e rinnovata della Food Hall al 6° piano della Rinascente. Da Milano a Palermo, da Torino a Lisbona, da New York a Tokyo e l'ultimo approdo, proprio quello nel vivace capoluogo sardo, emblema di accoglienza e convivialità.

Con la nuova apertura a Cagliari, il Gruppo Obicà conferma la sinergia con Rinascente, essendo presente in quattro dei suoi store: a Milano Piazza Duomo, a Palermo, a Torino.

Le Food Hall Rinascente sono luoghi che raccontano l’eccellenza italiana per i visitatori locali e internazionali: qui il lusso incontra la semplicità della cucina di Obicà e l'appetito verso le eccellenze del territorio diventa raggiungibile.

Obicà, che in dialetto napoletano significa Eccolo qua!, sorprende con la sua semplicità, proprio come una Mozzarella di Bufala Campana DOP, simbolo dell’eccellenza italiana che conquista per il suo gusto morbido e avvolgente. Accanto al ristorante, la Food Hall accoglie anche Il Bar, la cocktail lounge dedicata al mondo della miscelazione, caratterizzata da un forte carattere internazionale.

In quest'ottica, il design degli spazi ruota attorno a linee essenziali e raffinate, che raccontano lo spirito cosmopolita del brand, in un ambiente dal sapore industriale e contemporaneo.

La genuinità delle materie prime, le preparazioni a vista e gli arredi minimalisti accolgono gli ospiti della location cagliaritana, da cui si gode di una splendida vista panoramica sul porto e sulle vie storiche della città.

"Anche con l'apertura della nuova sede nel capoluogo sardo prosegue l'evoluzione del brand che regala un’esperienza gastronomica contemporanea, esaltando la semplicità dei piatti più iconici della cucina italiana in uno spazio essenziale e cosmopolita", dichiara Davide Di Lorenzo, CEO del Gruppo Obicà.

La proposta gastronomica

I protagonisti del menù di Obicà sono gli ingredienti di prima qualità, combinati in un'offerta culinaria accattivante, adatti anche ai palati che ricercano una cucina leggera (da Obicà non si utilizzano aglio e cipolla), e da quelli che si aspettano un tocco originale dall'artigianalità. La regina indiscussa è la Mozzarella di Bufala Campana Dop, da gustare nelle sue varie declinazioni: Classica, Affumicata o in Bocconcini. I piatti di stagione sono realizzati con i migliori prodotti italiani di qualità, e sono suddivisi in sei categorie: Small Plates, ideali in abbinamento alla Mozzarella di Bufala o come antipasto, Pizza, preparata con farina del Molino Paolo Mariani e lievito madre naturale e caratterizzata da una lenta lievitazione di almeno 48 ore; si continua, poi, con i Primi, in cui è spesso protagonista la Pasta di Gragnano IGP, le Insalate e i Secondi, per concludere con gli irresistibili Dolci. Il Menù gioca con twist gourmet sui grandi classici della tradizione, pur mantenendo una vasta scelta di piatti iconici del Bel Paese.

Nulla è lasciato al caso: il Gruppo seleziona, infatti, solo i migliori produttori per farsi capofila nel racconto dell’eccellenza made in Italy.

Info e prenotazioni:

Obicà Mozzarella Bar

Food Hall 6° Piano – Rinascente Cagliari Via Roma

Tel. 070 3328478 - cagliari@obica.com

Per richieste eventi: eventicagliari@obica.com

Sito – Instagram – Facebook

