Nick Reiner, il figlio del regista di “Harry ti presento Sally” Rob Reiner, è sotto la custodia delle forze dell'ordine.

Lo riporta il sito Tmz. Il giovane, 32 anni, è trattenuto nell'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori Rob, 78 anni, e Michele, 68, sono stati trovati morti, le gole tagliate, dall’altra figlia, Romy, che abita di fronte.

Nick, il secondogenito della coppia, ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Nel 2015 ha avuto un ruolo da co-sceneggiatore nel dramma "Being Charlie” diretto dal padre e liberamente ispirato alle sue esperienze personali.

Secondo quanto ricostruisce Tmz, i tre avevano partecipato sabato alla festa di Natale del comico Conan O'Brien e lì padre e figlio avrebbero avuto un acceso litigio. Rob e Michele a quel punto hanno lasciato la festa e non è chiaro se anche Nick se ne sia andato con loro. Secondo Tmz, Michele negli ultimi mesi si era lamentata con amici: lei e il marito erano disperati perché Nick continuava a far uso di droghe e i due genitori non sapevano più che fare: «Abbiamo provato tutto».

