La natura della Sardegna offre moltissime essenze dotate di poteri benefici e curativi. Le piante officinali e quelle della macchia mediterranea curano, leniscono o semplicemente donano il piacere dei loro profumi.

È il punto di partenza dell’attività di Gemavip, un marchio in forte crescita, nato e basato in Sardegna. I suoi prodotti per il benessere e la salute nascono dall’olio d’oliva extravergine ozonizzato, unito alle essenze della natura dell’isola.

I benefici dell’ozono, custoditi dall’olio d’oliva.

L’ozono, l’ossigeno nella sua forma composta da tre atomi, ha grandi proprietà terapeutiche e antinfiammatorie e l’ozonoterapia può curare patologie vascolari e del sistema immunitario. Usare l’ozono presenta delle difficoltà: è un gas instabile, complesso da usare e conservare.

Gemavip ha trovato la soluzione per portare a tutti i benefici di questa sostanza grazie all’uso dell’olio extravergine della Sardegna per la conservazione dell’ozono.

L’olio ozonizzato non induce adattamento o assuefazione e per questo può essere usato anche per lunghi periodi senza controindicazioni, sommando nel tempo gli effetti positivi.

L’olio d’oliva custodisce e rende stabili le proprietà salutari dell’ozono, portandole proprio dove devono agire.

Ozonoterapia. Una gamma completa per la salute e il benessere di ogni giorno.

Nascono così prodotti per la salute e l’igiene orale, prodotti per l’igiene rispettosi della pelle e delle mucose, prodotti per i capelli e per la cura delle lesioni. Prodotti perfetti per l’uso quotidiano, che aiutano la salute orale e quella della pelle giorno dopo giorno. Hanno tutta la delicatezza delle sostanze naturali e gli effetti curativi dell’ozono.

La Green Philosophy: una guida in ogni scelta.

Per Gemavip il rispetto della natura è un impegno fondamentale. È la base della loro Green Philosophy: l’approccio che guida ogni decisione. Dal packaging alla scelta dei fornitori, ogni scelta deve puntare a ridurre l’impatto sull’ambiente: con ingredienti naturali, linee di rifornimento più brevi, materiali riciclabili e sostenibili. Per questo Gemavip ha realizzato una nuova sede, in Sardegna, dove tutto è progettato per la sostenibilità, il rispetto e il risparmio energetico.

Un premio alla ricerca e all’innovazione.

È un percorso che porta soddisfazioni: all’Accademia Il Chirone Gemavip ha ricevuto il “Premio per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia per la salute del cavo orale” per il suo contributo a nuovi approcci clinici.

Un viaggio verso il mondo, dalla natura della Sardegna.

Oggi il marchio Gemavip è conosciuto e distribuito in tutta Italia, e si sta sviluppando anche all’estero: verso i mercati e gli utenti della Spagna e della Svizzera.

La provenienza dalla Sardegna, al centro del Mediterraneo, con il suo mare e la sua natura, è un elemento evocativo e una garanzia di qualità per gli utenti.

Questo sviluppo e questa crescita sono i risultati di un lavoro mirato e coerente, fatto di ricerca, innovazione, dedizione.

È un percorso che guarda al futuro e a mercati ancora più ampi: a marzo 2025 Gemavip parteciperà alla IDS - International Dental Show, la Fiera Internazionale di Colonia in Germania per presentare la sua gamma e trovare ancora nuove opportunità per portare un’eccellenza della Sardegna in un ambito globale.

È una tappa importante, un’occasione per far conoscere alle persone in Europa e nel mondo i migliori prodotti, nati da tre atomi di ossigeno e dall’olio degli olivi sardi, nel rispetto della natura della Sardegna.

© Riproduzione riservata