Il Gruppo Marteddu ha compiuto quarant’anni di attività, un traguardo che celebra una storia di lavoro, famiglia e visione imprenditoriale. In occasione dell’anniversario, un mese fa è stata inaugurata la nuova sede operativa a Domusnovas, simbolo di continuità e rinnovamento per una realtà che continua a costruire valore nel territorio. A raccontare questa storia fatta di passione, sacrificio e visione è la dottoressa in Economia e Commercio Arianna Marteddu, direttrice generale del Gruppo.

Dottoressa Marteddu, come è nato il Gruppo Marteddu?

La nostra storia è iniziata 40 anni fa, dall’acqua e dalla terra. Mio padre Ignazio, geometra, ha fondato la Edil.Sar. con la forza delle mani e la chiarezza delle idee. Un viaggio di dedizione, lavoro e passione, che nel tempo è diventato la nostra vita. Tutto è nato dal desiderio di costruire qualcosa di concreto, di dare valore al territorio e di creare un futuro per la nostra famiglia. Da quell’intuizione sono nati anni di sacrifici, di scelte difficili ma sempre guidate da un’unica convinzione: credere nel lavoro, nella serietà e nelle persone.

Guardando indietro a questi 40 anni, quali sono i momenti che più vi hanno reso orgogliosi?

Ogni traguardo racchiude una storia, ma credo che il nostro orgoglio più grande siano le persone che hanno camminato con noi. Ogni collaboratore, ogni famiglia che ha creduto nel nostro progetto è parte di questo percorso. Ci siamo evoluti insieme, generazione dopo generazione, imparando a costruire non solo infrastrutture ma fiducia, legami, opportunità. Oggi il gruppo è solido perché è fatto di persone vere, motivate, competenti e appassionate. La loro energia è il nostro vero successo.

Da quali società è formato il Gruppo e di cosa si occupano?

Il Gruppo Marteddu è composto da tre realtà: Edil.Sar., la società storica, che opera nel settore delle infrastrutture e delle reti idriche; Sardegna Piscine, nata nel 2004 e guidata da mio fratello Matteo, che realizza piscine e spazi dedicati al benessere e alla vita familiare; e M Group, creata nel 2021 e diretta da mio fratello Andrea, che guarda al futuro con progetti innovativi nel campo della fibra ottica e delle reti di connessione. Tre anime diverse ma unite dalla stessa visione: costruire valore, restando fedeli alle nostre radici.

L’evento del 19 settembre ha inaugurato la nuova sede: che significato ha per voi questo momento?

È stato un giorno che non dimenticheremo mai. A Domusnovas, davanti a cinquecento persone tra istituzioni, collaboratori, amici e familiari, abbiamo celebrato quarant’anni di storia e inaugurato la nostra nuova casa. Perché è così che mi piace chiamarla: una casa costruita con responsabilità, consapevolezza e determinazione. È il simbolo del passaggio generazionale, ma anche di una continuità che guarda avanti. Abbiamo scelto di restare in questo territorio, di investire qui, dove tutto è cominciato, per dare futuro e stabilità a chi crede in noi.

Come vede il futuro del Gruppo Marteddu nei prossimi anni e quali obiettivi vi ponete?

Il futuro appartiene a chi sceglie di crearlo. Continueremo a crescere nel segno dell’innovazione, ma senza dimenticare i valori che ci hanno portato fin qui. Oggi siamo 85 persone unite da una visione comune, e vogliamo che la nostra realtà resti un punto di riferimento per il territorio. Ogni scelta è un impegno: scegliere di lavorare con passione, di costruire con etica, di credere nella continuità. È così che si dà valore, responsabilità e futuro alle imprese e alle persone.

Quale messaggio vorrebbe lasciare a chi guarda al vostro esempio imprenditoriale?

Non mi piace sperare, mi piace credere. Ho sempre creduto in ciò che ho fatto, anche quando sembrava impossibile. Credete nei vostri sogni, in qualunque età o condizione vi troviate. Non importa il ruolo che ricoprite o il lavoro che fate: credete in ciò che potete costruire e non permettete a nessuno di portarvelo via. Ogni sacrificio lascia un segno, ogni passo può cambiare una vita. Il futuro non è qualcosa che si aspetta: si costruisce, ogni giorno, con coraggio, passione e fede nelle proprie scelte.

