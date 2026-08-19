Dopo il successo dell’anteprima a Villanova Monteleone, nell’ambito degli eventi di Chenamos in carrela, entra nel vivo la decima edizione del Mamatita, il primo festival di circo contemporaneo e spettacoli viaggianti in Sardegna, riconosciuto dal Ministero della Cultura.

L'appuntamento più atteso della prima fase del festival è in programma domenica 23 agosto quando alle 19, nei campi da tennis Terragona di Alghero, arriva per la prima volta in Sardegna la compagnia belga La Dyane con il suo “Sitting duck”. A seguire, il dj set con Angela Colombino e Sexy Pummarola trascinerà gli spettatori sino alla fine della serata. “Sitting duck” sarà replicato il giorno dopo alla stessa ora alla Scala dell’Argentiera. Organizzato dall’associazione Spazio T, con la direzione artistica di Chiara Murru, il Mamatita festeggia quest'anno la decima edizione esplorando il tema “Reincanto”. Il ricco cartellone diffuso proporrà appuntamenti sino al 6 settembre e già nei prossimi giorni oltre ad Alghero – sua sede naturale – farà tappa ancora all’Argentiera e Putifigari.

Lunedì 24 agosto all’Argentiera, e il 26 e 28 ad Alghero, torna a grande richiesta “On air”, radiodramma del trio femminile Le Radiose, che trasmette musica degli anni ’30 e ’40 con tanto di coinvolgimento del pubblico, mentre l’ironia e il lavoro di ricerca sul clown della compagnia C’art, un punto di riferimento in Italia, approderà martedì 25 agosto a Putifigari, e mercoledì 26 con lo spettacolo “Felici per sempre”, una poesia visiva nata intorno a una Topolino Giardinetta del 1952.

Teatrodanza e circo si fondono lunedì 24 e martedì 25 agosto ad Alghero con la compagnia blucinQue. Il suo spettacolo, “Danscirque”, in cui tre movimenti musicali e coreografici si susseguono presentati dallo speaker Ivan Ieri, sarà ospitato nel grande tendone del Circo Madera tra le maggiori compagnie circensi in Italia che proporrà i suoi spettacoli a partire da mercoledì 26 agosto. Sempre martedì 25 agosto il festival ospita Martina Soragna & Silvia Laniado con “Retrò”, dove dietro l’apparente perfezione di una baracca di burattini si nasconde un universo imprevedibile, e Lucia Fusina (27 agosto) con “Madame Cirque”, spettacolo itinerante, incarnazione vivente dell’essenza del circo. Sino a lunedì 24 agosto Alghero ospita anche il Teatro Necessario con “La dinamica del controvento”, un viaggio musicale che fa letteralmente “volare”.

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