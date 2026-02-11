Cagliari, il Brotzu organizza l’incontro “Cuore in salute”: ospite Leonardo PavolettiIl Teatro Lirico di Cagliari ospiterà l’appuntamento dedicato alla prevenzione, salute cardiovascolare e cura del cuore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Prendersi cura del proprio cuore significa prendersi cura della propria vita». Si apre con questo messaggio l’iniziativa del G. Brotzu “Cuore aperto”, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, alla quale prenderanno parte anche i cardiologi dell’ospedale.
Questi accompagneranno il pubblico in un percorso che va dalla prevenzione alla terapia, affrontando in modo chiaro e accessibile temi fondamentali quali i corretti stili di vita, i principali fattori di rischio cardiovascolare, la fibrillazione atriale, la malattia coronarica e lo scompenso cardiaco.
L’incontro si terrà giovedì 12 febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Carmen Melis del Teatro Lirico di Cagliari. «Un appuntamento rivolto alla cittadinanza – si legge nella nota ufficiale dell’ospedale – che mette al centro l’informazione corretta e la consapevolezza: conoscere i fattori di rischio, adottare stili di vita sani e riconoscere precocemente i segnali di allarme può fare la differenza, spesso significa salvare una vita».
La serata sarà arricchita da contributi dedicati al rapporto tra sport e salute, con la testimonianza dell’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti. Infine, spazio anche alla musica con l’esibizione del Duo Perfetto.
(Unioneonline/ n.s.)