Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un muro di contenimento che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.45, nel comune di Formello, in via Nazario Sauro. La vittima aveva 58 anni. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri della compagnia Cassia.

A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni.

Il muro di contenimento che ha ceduto si è abbattuto su una casa sottostante. I pompieri giunti sul posto hanno liberato l’uomo travolto dai detriti, ma non è stato possibile salvargli la vita. La vittima si trovava nel suo appartamento al pianterreno.

