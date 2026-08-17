L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti piuttosto che dedicarsi alla diplomazia. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita funzionari iraniani e arabi. Teheran ritiene che gli Usa stiano solo prendendo tempo per un futuro attacco.

Pertanto, negli ultimi 60 giorni di cessate il fuoco, che scade oggi, l'Iran avrebbe intensificato la produzione di missili e droni e nominato figure intransigenti in posizioni chiave.

Il Wall Street Journal afferma che i funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un «cambiamento strategico» tra i vertici iraniani per «preparare le proprie forze ad ampliare la guerra».

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(Unioneonline)

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