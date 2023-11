Cambiafacile.it, comparatore di tariffe energia e gas online, ha inaugurato oggi una nuova sede al centro di Cagliari, rinnovando l’impegno ad investire le proprie risorse sul territorio sardo ed unendo innovazione e sviluppo nel settore.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova apertura che rappresenta al contempo un importante traguardo ed un nuovo punto di partenza per Cambiafacile.it - ha

dichiarato il CEO dell'azienda, Alessandro Ladu - Questa sede è lo specchio della

nostra crescita costante e della volontà di continuare a investire sul nostro territorio, certi che innovazione e sviluppo siano fondamentali per il futuro del nostro settore”.



I nuovi uffici ospitano un centro di sviluppo tecnologico dedicato sia all'intelligenza artificiale che ad innovativi sistemi end to end. L'azienda ha infatti scelto di investire in tecnologia per migliorare l'esperienza dei propri clienti e semplificare il lavoro dei propri collaboratori, molti dei quali in remote working.



"L'intelligenza artificiale, così come la nostra App Cambia Facile, rappresenta il

futuro nel mercato digitale" ha spiegato il Co-fondatore di Cambiafacile.it, Francesco Gabrielli. "Siamo orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo del settore nonchè alla crescita dei giovani talenti del nostro territorio”.



Cambiafacile.it è un comparatore di tariffe che opera a livello nazionale. L'azienda, nata in Sardegna, conta diverse sedi anche oltre Tirreno e viene contattata ogni giorno da migliaia di utenti aiutandoli a risparmiare sulle bollette di luce e gas.



