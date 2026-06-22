Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale dalle 9 alle 17 di domani martedì 23 giugno.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili cancellazioni o variazioni.

Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

(Unioneonline/A.D)

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