Il bagno è una stanza particolare della casa: piccola o grande, deve essere funzionale, trendy e accogliente. L'arredamento del bagno può sembrare una sfida, ma esistono numerose soluzioni e articoli che possono valorizzarlo, trasformandolo in uno degli ambienti più amati della casa.

Nella vasta gamma di Super Sconti presenti nel volantino di novembre, potrete scoprire composizioni eleganti, specchiere innovative, mobili multiuso, e una varietà di rubinetterie e articoli di idraulica per curare ogni aspetto del tuo bagno.

CFadda pensa anche a chi nel proprio bagno o in spazi limitati deve organizzare anche l’angolo lavanderia. Un piccolo spazio dedicato alla lavatrice e alle pulizie può fare miracoli in termini di organizzazione domestica. Ecco alcuni articoli da non perdere!

Composizione bagno Easy -36%: base sospesa con due cassettoni a chiusura rallentata e lavabo in ceramica, specchio a filo con applique led.

Mobile copri lavatrice -32%: soluzione universale e pratica ideale per riporre gli oggetti e sfruttare tutto lo spazio grazie alla sua altezza. Dotato di due mensole, di cui una regolabile in altezza, e di un ripiano portaoggetti chiuso da due ante.

Armadio multiuso -22%: disponibile in due colorazioni diverse, è organizzato con 2 ante e 5 ripiani regolabili.

© Riproduzione riservata