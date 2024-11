Il secondo match tra le due squadre rivali Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Anwil Włocławek si terrà mercoledì 6 novembre. Nella prima partita la nostra squadra ha battuto l’avversario a 69:66, dopo un ultimo sforzo finale. Stavolta la partita si svolgerà al campo Hala Mistrzów a Włocławek, dove circa 4000 spettatori supporteranno i Rottweilers.

Tuttavia, un gruppo di italiani è arrivato fino in Polonia per la partita e per sostenere la squadra di Sassari e fare il massimo tifo. Chi si farà sentire di più? Lo vedremo mercoledì sera.

Nel frattempo, qualche parola sulla squadra rivale della Dinamo. La prima partita a Sassari è stata dura per entrambe le parti: i Rottweilers hanno dimostrato perché sono tra i candidati per vincere il trofeo della FIBA Europe Cup. Se ci riuscissero, sarebbe un enorme successo poiché rappresenterebbe la seconda vittoria del club nella competizione FEC. Il club ha fatto la storia del basket polacco, aggiudicandosi la vittoria nella FEC durante la stagione 2022/2023.

Ma Włocławek non è conosciuta solamente per il basket.

Situata nel voivodato della Cuiavia-Pomerania, Włocławek si trova nel cuore della Polonia. Nonostante questa regione abbia due città principali, - Bydgoszcz e Toruń - che fungono da capitali congiunte della provincia, Włocławek è un luogo tranquillo per tutti coloro che amano trascorrere del tempo lontano dal trambusto, dalla folla e dall'inquinamento.

La storia di Włocławek risale al periodo tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro (1300- a.C. – 500 a.C.). Gli scavi archeologici condotti nel sito della città attuale hanno portato alla luce dei resti di un insediamento appartenente alla cultura lusaziana, oltre a delle tracce di un insediamento della cultura pomeranica precedentemente stabilita.

L’insediamento originale è stato fondato nel IX secolo e i suoi primi abitanti si occupavano di agricoltura e artigianato. Nel X secolo, divenne parte dello stato polacco emergente sotto la dinastia Piast. Già sotto il regno di Bolesław I il Coraggioso, era uno dei centri amministrativi più importanti della Polonia, come citato nel Gesta principum Polonorum, una cronaca degli anni 1110, ed è anche la menzione più antica conosciuta della città. Il suo nome deriva dall’antico nome maschile polacco Włodzisław, probabilmente il fondatore di Włocławek.

Così ebbe inizio la storia della città. Mille anni dopo, la storia viene creata dall'industria, dal commercio e... dallo sport. Ovviamente, il basket. La partita è oggi, e noi siamo molto curiosi di sapere quale sarà il risultato finale. E siamo anche curiosi delle impressioni delle persone che hanno viaggiato in questa città per la partita e per le attività turistiche.

