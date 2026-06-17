Alla ricerca dei segreti della longevità: all’Abi d’Oru l’incontro con il professor Gianni PesIl cofondatore della Blue Zone verrà intervistato da Paola Pilia, direttore di Tele Costa Smeralda
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Alla ricerca dei segreti della longevità. Domani all’Abi d’Oru Beach Resort & Spa di Porto Rotondo, a partire dalle 19, Gianni Pes sarà protagonista di una serata speciale.
Intervistato da Paola Pilia, direttore di Tele Costa Smeralda, il medico chirurgo gallurese, professore associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso l’Università degli Studi di Sassari, nonché fondatore (col demografo belga Michel Poulain) della Blue Zone e presidente dell’Osservatorio “Sardinia Longevity Blue Zone”, interverrà presso il Lounge Lobby Bar del resort 5 stelle affacciato sul Golfo di Marinella in un incontro in cui verranno esplorati i fattori che contribuiscono alla straordinaria longevità della popolazione sarda, con particolare attenzione all’alimentazione, agli stili di vita e al benessere psicofisico.
L’appuntamento offrirà al pubblico presente l’opportunità di dialogare e fare domande a Pes, le cui ricerche hanno contribuito a portare all’attenzione della comunità scientifica il modello di longevità della Sardegna, considerata una delle più importanti blue zones del pianeta.