Circa sessanta chili di prodotti ortofrutticoli non tracciati – tra cui cocomeri, cipolle e meloni – sono stati trovati nei giorni scorsi nel bagagliaio di un passeggero arrivato nello scalo marittimo di Porto Torres. Il sequestro amministrativo è stato effettuato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I controlli hanno riguardato un 45enne cittadino marocchino residente in Sardegna, proveniente dal Marocco via Barcellona, fermato dopo lo sbarco dalla nave. Sulla sua auto trasportava circa sessanta chili di prodotti senza etichettatura e indicazioni su origine, identificazione della specie e della (necessaria) certificazione fitosanitaria.

La merce è stata sequestrata e trasferita nei depositi doganali di Porto Torres, in attesa delle verifiche igienico-sanitarie.

(Unioneonline/v.f.)

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