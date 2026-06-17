Tra le date del tour estivo di Matthew Lee spicca quella di Arzachena. Il pianista e performer marchigiano, al secolo Matteo Orizi, si esibirà in Piazza Risorgimento il 7 luglio con lo spettacolo “From 20’s to 20’s: the piano odissey. One Hundred years in one night”, con cui sta girando l’Europa.

Grande appassionato fin da piccolo, grazie ai dischi del padre, di rock’ n’ roll e dei grandi miti della musica americana, Lee è cresciuto a pane ed Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, e in carriera ha aperto i live di artisti del calibro di Van Morrison e Tom Jones.

“The genius of rock’ n’ roll”, com’è stato ribattezzato dalla stampa britannica, arriva adesso in Sardegna col suo show, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio attraverso un secolo di musica, energia e spettacolo, tra classici intramontabili e grandi successi contemporanei, per un’esperienza teatrale e musicale unica nel suo genere.

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