La Maddalena, turismo accessibile e inclusivo: il Comune chiama a raccolta associazioni e operatoriL'obiettivo è costruire una proposta che risponda in maniera concreta alle esigenze del territorio
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Il Comune di La Maddalena punta verso un modello di accoglienza sempre più inclusivo e accessibile, ed ha avviato il percorso di progettazione di una nuova proposta dedicata a questo tipo di turismo, invitando associazioni, enti del Terzo Settore, operatori turistici, strutture ricettive, professionisti e cittadini a partecipare attivamente alla sua definizione. L'iniziativa punta a rafforzare e integrare il lavoro già avviato con il progetto “La Maddalena un'isola che accoglie” e si inserisce nell'ambito del Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, Azione 5.6.1, dedicata ai progetti di innovazione sociale per la cultura e il turismo inclusivi.
La nuova fase progettuale nasce all'interno della procedura negoziale promossa dalla Regione Sardegna. L'obiettivo è costruire una proposta che risponda in maniera concreta alle esigenze del territorio, mettendo al centro, appunto, il tema dell'accessibilità e della piena fruibilità delle risorse locali. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di aprire il confronto a tutti i portatori di interesse, comprese le persone con disabilità e i caregiver, chiamati a contribuire con osservazioni, suggerimenti ed esperienze dirette. L'intenzione è raccogliere indicazioni utili a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità degli spazi pubblici e dei servizi, la fruizione delle spiagge e la disponibilità di informazioni accessibili per residenti e visitatori. L'iniziativa si fonda sul principio che un turismo inclusivo non possa prescindere dal coinvolgimento della comunità locale e dall'ascolto delle esigenze di chi vive quotidianamente il territorio o lo frequenta come ospite.
Per avviare il percorso partecipativo è stato organizzato un incontro online rivolto a tutti gli stakeholder interessati. L'appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno 2026 sulla piattaforma Google Meet. Chi intende partecipare dovrà inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica turismoaccessibile@comunelamaddalena.it.