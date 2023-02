Segni di riavvicinamento tra Chiara Ferragni e Fedez.

L’imprenditrice digitale e il rapper per giorni dopo Sanremo non si sono più fatti vedere insieme (sui social). Sempre innamorati, per la prima volta si erano mostrati divisi, lei con i bambini e impegnata nel suo lavoro, lui con il podcast “Muschio selvaggio” e la sua musica.

Una crisi che sembrava nata dopo gli ormai famosi episodi del Festival, tra Fedez che strappa la foto del viceministro Galeazzo Bignami, il bacio con Rosa Chemical e l’urlo pro-cannabis con J-Ax nella serata dei duetti: «Giorgia legalizzala».

I fan della coppia si erano preoccupati anche se i due non avevano lasciato trapelare nulla. Ora invece, ovviamente su Instagram, arriva la foto delle due mani intrecciate. Non solo: i Ferragnez sono stati anche paparazzati a Casa Cipriani, a Milano, seduti insieme, nel pieno della Milano Fashion Week.

Quindi, nessuna separazione in vista.

